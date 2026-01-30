Arts
Новости
*

Edge of Sanity

*



30 янв 2026 : 		 Обновленное видео EDGE OF SANITY

5 дек 2025 : 		 Новое видео EDGE OF SANITY

16 окт 2025 : 		 Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут зимой

8 апр 2025 : 		 Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом году

20 ноя 2024 : 		 Новое видео EDGE OF SANITY

12 окт 2024 : 		 Новое видео EDGE OF SANITY

19 апр 2024 : 		 Новое видео EDGE OF SANITY

5 окт 2011 : 		 Первое демо EDGE OF SANITY выйдет на виниле

9 сен 2006 : 		 EDGE OF SANITY: "Прощальный" сборник готов к выходу

1 авг 2006 : 		 EDGE OF SANITY: трек-лист "The Best Of"

14 апр 2003 : 		 Подробности нового альбома EDGE OF SANITY
Обновленное видео EDGE OF SANITY



Uncontroll Me (Remaster 2026) , новое видео EDGE OF SANITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из “Cryptic (Re-issue)”, выход которого намечен на третье апреля.




КомментарииСкрыть/показать 6 )

30 янв 2026
Corpsegrinder04
Карлссон хороший вокалист. И больше на Криптике ничего хорошего нет. Материал альбома, без своего главного композитора, предсказуемое заурядное говно с припанкованными моментами. Собственно достаточно творчество Дреда послушать, второго гитариста EOS , который после развала группы создал Tormented. Вот там такой же Панк-Дет играют как на Криптике. И Карлссон там кстати на басу играет, а Дред поёт ))
30 янв 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04, почему панк? ))) Тут типичное влияние Black Sabbath, ну, местами еще Celtic Frost (это было паралельно панку). Но то, что группа зазвучала скучнее в разы - это факт, вся красота музыки ушла с воображением Сванё.
30 янв 2026
Corpsegrinder04
gravitgroove, перематывай на 3:50 )
30 янв 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04, в любом стриминг сервисе, к которому у тебя есть доступ, поскольку, подозреваю, альбомы с Оззи Black Sabbath ты не держишь или давно не слушал) включи, пожалуйста, Black Sabbath "Under the Sun" и перемотай на 1:50, после проигрыша ты услышишь идентичный ход. Это было еще до появления ДуБит у Motorhead и далее Discharge, Celtic Frost и остальных Краст метал панк групп. Разумеется, там не один в один, но идея идентичная.
30 янв 2026
Corpsegrinder04
gravitgroove, похоже )).
Ну панкуха же разве нет ? Или её разновидность.
Потяжелей гитары , дисторшн, Уотти Бьюкана к микрофону и получай Exploited времён Massacre.
Black Sabbath только с Тони Мартином люблю, это да.
30 янв 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04, мне на самом деле вообще не важен какой вокалист, сколько какие песни и как они звучат. С каждым вокалистом есть свои яркие альбомы с уникальной атмосферой и отличными песнями. С Мартином для меня таковым диском является Headless Cross (выбор очевиден и от того банален).
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
