×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
94
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
94
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
все новости группы
Edge of Sanity
Швеция
Death Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/edgeofsanity01
30 янв 2026
:
Обновленное видео EDGE OF SANITY
5 дек 2025
:
Новое видео EDGE OF SANITY
16 окт 2025
:
Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут зимой
8 апр 2025
:
Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом году
20 ноя 2024
:
Новое видео EDGE OF SANITY
12 окт 2024
:
Новое видео EDGE OF SANITY
19 апр 2024
:
Новое видео EDGE OF SANITY
5 окт 2011
:
Первое демо EDGE OF SANITY выйдет на виниле
9 сен 2006
:
EDGE OF SANITY: "Прощальный" сборник готов к выходу
1 авг 2006
:
EDGE OF SANITY: трек-лист "The Best Of"
14 апр 2003
:
Подробности нового альбома EDGE OF SANITY
сегодня
Обновленное видео EDGE OF SANITY
Uncontroll Me (Remaster 2026) , новое видео EDGE OF SANITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из “Cryptic (Re-issue)”, выход которого намечен на третье апреля.
+0
-2
(
6
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
30 янв 2026
Corpsegrinder04
Карлссон хороший вокалист. И больше на Криптике ничего хорошего нет. Материал альбома, без своего главного композитора, предсказуемое заурядное говно с припанкованными моментами. Собственно достаточно творчество Дреда послушать, второго гитариста EOS , который после развала группы создал Tormented. Вот там такой же Панк-Дет играют как на Криптике. И Карлссон там кстати на басу играет, а Дред поёт ))
30 янв 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04
,
почему панк? ))) Тут типичное влияние Black Sabbath, ну, местами еще Celtic Frost (это было паралельно панку). Но то, что группа зазвучала скучнее в разы - это факт, вся красота музыки ушла с воображением Сванё.
30 янв 2026
Corpsegrinder04
gravitgroove
,
перематывай на 3:50 )
30 янв 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04
,
в любом стриминг сервисе, к которому у тебя есть доступ, поскольку, подозреваю, альбомы с Оззи Black Sabbath ты не держишь или давно не слушал) включи, пожалуйста, Black Sabbath "Under the Sun" и перемотай на 1:50, после проигрыша ты услышишь идентичный ход. Это было еще до появления ДуБит у Motorhead и далее Discharge, Celtic Frost и остальных Краст метал панк групп. Разумеется, там не один в один, но идея идентичная.
30 янв 2026
Corpsegrinder04
gravitgroove
,
похоже )).
Ну панкуха же разве нет ? Или её разновидность.
Потяжелей гитары , дисторшн, Уотти Бьюкана к микрофону и получай Exploited времён Massacre.
Black Sabbath только с Тони Мартином люблю, это да.
30 янв 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04
,
мне на самом деле вообще не важен какой вокалист, сколько какие песни и как они звучат. С каждым вокалистом есть свои яркие альбомы с уникальной атмосферой и отличными песнями. С Мартином для меня таковым диском является Headless Cross (выбор очевиден и от того банален).
просмотров: 401
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Ну панкуха же разве нет ? Или её разновидность.
Потяжелей гитары , дисторшн, Уотти Бьюкана к микрофону и получай Exploited времён Massacre.
Black Sabbath только с Тони Мартином люблю, это да.