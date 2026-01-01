×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
94
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
94
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
все новости группы
Clawfinger
Швеция
Rap Metal
Rap Core
http://www.clawfinger.net
Myspace:
http://www.myspace.com/clawfinger
Facebook:
https://www.facebook.com/clawfinger.net/
30 янв 2026
:
Новая песня CLAWFINGER
28 янв 2026
:
Вокалист CLAWFINGER: «Мы старые пердуны и не собираемся жить вечно!»
21 ноя 2025
:
Новое видео CLAWFINGER
14 сен 2025
:
Новое видео CLAWFINGER
19 июл 2025
:
Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой
2 июл 2025
:
Новое видео CLAWFINGER
24 июн 2025
:
CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл
24 дек 2024
:
Рождественское видео CLAWFINGER
16 июл 2024
:
Способны ли CLAWFINGER на альбом?
3 июл 2024
:
Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен
19 июн 2022
:
Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа
6 мар 2022
:
Новое видео CLAWFINGER
6 окт 2019
:
CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте
28 сен 2019
:
Новое видео CLAWFINGER
24 сен 2019
:
Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью
5 авг 2017
:
Новое видео CLAWFINGER
27 фев 2014
:
Фрагмент нового DVD CLAWFINGER
25 янв 2014
:
Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте
27 авг 2013
:
CLAWFINGER объявили о распаде
18 авг 2009
:
CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея
22 авг 2007
:
CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети
17 июл 2007
:
CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети
28 май 2007
:
Обложка нового альбома CLAWFINGER
21 май 2007
:
CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом
16 мар 2007
:
CLAWFINGER: вести о новом альбоме
6 дек 2006
:
CLAWFINGER: вести из студии
30 ноя 2006
:
CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома
16 сен 2006
:
CLAWFINGER приступают к созданию нового материала
10 окт 2005
:
CLAWFINGER: в ограниченный тираж нового альбома будет входить DVD
16 авг 2005
:
CLAWFINGER определились с трек-листом нового альбома
28 июл 2005
:
CLAWFINGER подписались на NUCLEAR BLAST RECORDS
15 июн 2005
:
CLAWFINGER: закончили запись нового альбома
27 май 2005
:
CLAWFINGER начинают записывать новый альбом
сегодня
Новая песня CLAWFINGER
"Going Down (Like Titanic)", новая песня группы CLAWFINGER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Before We All Die", выход которого запланирован на 20 февраля на Reigning Phoenix Music.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 42
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет