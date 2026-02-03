сегодня



Барабанщик POISON сдал назад



RIKKI ROCKETT был недавно в гостях в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" и сообщил новую информацию относительно туровых планов POISON:



«Знаешь что?! Мы с Bret'ом переписывались этим утром. И, кстати, все это пришло не от меня. Просто так получилось, что я давал интервью, потому что [меня вводили в Зал славы металла]. Итак, я давал интервью New York Post и многим другим изданиям, но именно они спрашивали меня о туре. И поэтому я сказал то, что сказал, потому что… С моей точки зрения, вся информация, которой я располагал, была правдой. И многие люди начинают что-то предполагать. Я читал что-то в социальных сетях: "О, у Rikki снова рак", или "CC снова не в себе", или что-то в этом роде. "Эти парни на самом деле не хотят работать" и "Bret хочет работать". И все это неправда. Мы хотим работать, все мы хотим работать. CC трезвый. У меня нет рака. Все это неправда.



Но Bret прав. На самом деле, мы не садились за стол переговоров. До этого дело так и не дошло. Все пошло прахом в самом начале. Но я просто хотел привести разумную причину, чтобы все поняли, что это не из-за Bobby, CC или меня, ни из-за каких-либо слухов, которые вы слышали, мы не из-за этого не гастролировали. И поэтому я должен что-то на это ответить».



Ссылаясь на свое предыдущее заявление о том, что Bret требовал по 6 долларов за каждый доллар, который каждый из его коллег по группе POISON зарабатывал на концертах, Rikki добавил:



«Мне сказали, чего хотел Bret, и когда я подсчитал, все получилось именно так. И я не пытаюсь поссориться с ним. И я реально думаю, что в 27-м мы что-нибудь придумаем».



Комментируя предварительные планы POISON по реорганизации группы в следующем году, он добавил:



«Это одна из главных тем, о которых мы говорили с Bret'ом. Я полагаю, что мы хотим отпраздновать — ведь исполнится 41 год, верно? — но мы хотим отпраздновать 40 с лишним лет вчетвером, с фанатами. Это то, что мы хотим сделать. И это звучит. как банальный слоган или что-то в этом роде, но, честно говоря, мы хотим. Так что в какой-то момент это обязательно произойдет. Этого не произойдет в 26-м — мы просто не можем сделать это так быстро, — но все будет. И больше нет заголовка, который можно было бы использовать — все эти сомнительные СМИ, которые пытаются найти громкий заголовок, — на самом деле ничего такого нет. Я сказал то, что сказал, Bret сказал то, что сказал, но сегодня мы говорим о том, чтобы сделать что-то в 27-м, и я знаю, что Bobby хочет этого, я постоянно общаюсь с CC. Мы все согласны. Так что, я думаю, это произойдет. Дай Бог, чтобы у нас у всех было хорошее здоровье и все такое прочее, так что я с нетерпением жду, когда все будет!»



На вопрос ведущего, был ли его последний обмен текстовыми сообщениями с Bret'ом "спорным" или "позитивным", Rikki ответил:



«Он был абсолютно позитивным. Мы от души посмеялись. Конечно, мы немного поговорили. Я объяснил ему, почему эта информация стала достоянием гласности, и я только что рассказал об этом вам. Но у нас нет второго шанса. Честно говоря, мы хотим отправиться в тур. Теперь это будет отложено до 27-го, но я думаю, что это произойдет в 27-м, и это будет настоящий POISON. 41-я годовщина — это, черт возьми, потрясающе, правда? [Смеется]»







