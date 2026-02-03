Барабанщик POISON сдал назад

|
|
|
|
США
2 окт 2023 :
|
Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»
23 июл 2023 :
|
POISON могут что-то выпустить в 2025 году
23 июн 2023 :
|
Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»
28 май 2023 :
|
Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»
28 апр 2023 :
|
POISON не развалится!
16 янв 2023 :
|
Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»
3 янв 2023 :
|
Вокалист POISON о жизни с диабетом
18 дек 2022 :
|
Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»
8 ноя 2022 :
|
Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»
13 сен 2022 :
|
Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер
29 авг 2022 :
|
BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON
26 авг 2022 :
|
JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON
1 июл 2022 :
|
POISON отменили концерт в Нэшвилле
26 июн 2022 :
|
Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»
23 июн 2022 :
|
Видео с выступления POISON
17 июн 2022 :
|
Видео с выступления POISON
11 июн 2022 :
|
POISON репетируют перед туром
26 апр 2022 :
|
Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона
4 окт 2021 :
|
Вскрытие от барабанщика POISON
28 июл 2021 :
|
Барабанщик POISON: «Рака нет!»
17 июл 2021 :
|
Барабанщик POISON заразился COVID-19
1 июл 2021 :
|
Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки
8 апр 2021 :
|
RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»
19 мар 2021 :
|
Барабанщик POISON получил дозу
24 ноя 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»
16 июл 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»
21 июн 2020 :
|
Вокалист POISON о сожалениях
7 июн 2020 :
|
Барабанщик POISON принял участие в протестах
22 май 2020 :
|
Вокалист POISON о будущем туров
21 май 2020 :
|
Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»
13 май 2020 :
|
Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»
7 май 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»
23 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»
13 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»
10 апр 2020 :
|
Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
31 мар 2020 :
|
POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME
4 мар 2020 :
|
Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
26 дек 2019 :
|
BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD
12 дек 2019 :
|
Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»
3 дек 2019 :
|
Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»
30 апр 2019 :
|
BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON
26 фев 2019 :
|
Надежды барабанщика POISON
29 янв 2019 :
|
Барабанщик POISON о новом диске
27 дек 2018 :
|
BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями
25 июн 2018 :
|
POISON посвятили шоу Винни Полу
8 май 2018 :
|
Выходит винил POISON
2 сен 2017 :
|
Новое видео POISON
30 авг 2017 :
|
Видео из тура POISON
10 май 2017 :
|
BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017 :
|
Видео с выступления POISON
10 апр 2017 :
|
POISON открыли тур
30 мар 2017 :
|
Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017 :
|
RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017 :
|
Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017 :
|
BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016 :
|
Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016 :
|
Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016 :
|
Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016 :
|
POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016 :
|
Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016 :
|
Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016 :
|
Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016 :
|
Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015 :
|
RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015 :
|
Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015 :
|
Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014 :
|
BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014 :
|
RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014 :
|
POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014 :
|
BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014 :
|
Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013 :
|
У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012 :
|
У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012 :
|
BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011 :
|
POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011 :
|
Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011 :
|
Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010 :
|
Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010 :
|
BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010 :
|
BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010 :
|
Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010 :
|
BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010 :
|
Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010 :
|
Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009 :
|
Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009 :
|
Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007 :
|
POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006 :
|
Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
Барабанщик POISON сдал назад
RIKKI ROCKETT был недавно в гостях в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" и сообщил новую информацию относительно туровых планов POISON:
«Знаешь что?! Мы с Bret'ом переписывались этим утром. И, кстати, все это пришло не от меня. Просто так получилось, что я давал интервью, потому что [меня вводили в Зал славы металла]. Итак, я давал интервью New York Post и многим другим изданиям, но именно они спрашивали меня о туре. И поэтому я сказал то, что сказал, потому что… С моей точки зрения, вся информация, которой я располагал, была правдой. И многие люди начинают что-то предполагать. Я читал что-то в социальных сетях: "О, у Rikki снова рак", или "CC снова не в себе", или что-то в этом роде. "Эти парни на самом деле не хотят работать" и "Bret хочет работать". И все это неправда. Мы хотим работать, все мы хотим работать. CC трезвый. У меня нет рака. Все это неправда.
Но Bret прав. На самом деле, мы не садились за стол переговоров. До этого дело так и не дошло. Все пошло прахом в самом начале. Но я просто хотел привести разумную причину, чтобы все поняли, что это не из-за Bobby, CC или меня, ни из-за каких-либо слухов, которые вы слышали, мы не из-за этого не гастролировали. И поэтому я должен что-то на это ответить».
Ссылаясь на свое предыдущее заявление о том, что Bret требовал по 6 долларов за каждый доллар, который каждый из его коллег по группе POISON зарабатывал на концертах, Rikki добавил:
«Мне сказали, чего хотел Bret, и когда я подсчитал, все получилось именно так. И я не пытаюсь поссориться с ним. И я реально думаю, что в 27-м мы что-нибудь придумаем».
Комментируя предварительные планы POISON по реорганизации группы в следующем году, он добавил:
«Это одна из главных тем, о которых мы говорили с Bret'ом. Я полагаю, что мы хотим отпраздновать — ведь исполнится 41 год, верно? — но мы хотим отпраздновать 40 с лишним лет вчетвером, с фанатами. Это то, что мы хотим сделать. И это звучит. как банальный слоган или что-то в этом роде, но, честно говоря, мы хотим. Так что в какой-то момент это обязательно произойдет. Этого не произойдет в 26-м — мы просто не можем сделать это так быстро, — но все будет. И больше нет заголовка, который можно было бы использовать — все эти сомнительные СМИ, которые пытаются найти громкий заголовок, — на самом деле ничего такого нет. Я сказал то, что сказал, Bret сказал то, что сказал, но сегодня мы говорим о том, чтобы сделать что-то в 27-м, и я знаю, что Bobby хочет этого, я постоянно общаюсь с CC. Мы все согласны. Так что, я думаю, это произойдет. Дай Бог, чтобы у нас у всех было хорошее здоровье и все такое прочее, так что я с нетерпением жду, когда все будет!»
На вопрос ведущего, был ли его последний обмен текстовыми сообщениями с Bret'ом "спорным" или "позитивным", Rikki ответил:
«Он был абсолютно позитивным. Мы от души посмеялись. Конечно, мы немного поговорили. Я объяснил ему, почему эта информация стала достоянием гласности, и я только что рассказал об этом вам. Но у нас нет второго шанса. Честно говоря, мы хотим отправиться в тур. Теперь это будет отложено до 27-го, но я думаю, что это произойдет в 27-м, и это будет настоящий POISON. 41-я годовщина — это, черт возьми, потрясающе, правда? [Смеется]»
