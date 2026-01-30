Arts
LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*

Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



30 янв 2026 : BRIAN MAY: «Не езди в Америку, там опасно!»

18 дек 2025 : BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN

25 апр 2025 : BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера

15 ноя 2024 : BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN

4 сен 2024 : BRIAN MAY перенес инсульт

4 авг 2024 : BRIAN MAY всплакнул

15 май 2024 : Видео с выступления BRIAN MAY и JEAN-MICHEL JARRE

20 дек 2023 : BRIAN MAY: «Не мы рассылаем фанатам страйки!»

30 июл 2023 : BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»

21 июл 2023 : Вскрытие BRIAN MAY + FRIENDS

18 июл 2023 : Новое видео BRIAN MAY + FRIENDS

2 июн 2023 : Фрагмент переиздания BRIAN MAY + FRIENDS

1 апр 2023 : BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из величайших гитарных композиций всех времён»

15 мар 2023 : BRIAN MAY был посвящён в рыцари

5 янв 2023 : BRIAN MAY стал рыцарем-бакалавром

8 сен 2022 : BRIAN MAY, SERJ TANKIAN And JEFF SCOTT SOTO исполнили хит QUEEN в Армении

13 июл 2022 : Новое видео BRIAN MAY и GRAHAM GOULDMAN

2 май 2022 : Новое видео BRIAN MAY

25 апр 2022 : Новое видео BRIAN MAY

16 апр 2022 : Новое видео BRIAN MAY

7 апр 2022 : Видео с текстом от BRIAN MAY

28 дек 2021 : BRIAN MAY — о состоянии здоровья

22 дек 2021 : BRIAN MAY — о том, как заболел

20 дек 2021 : BRIAN MAY поймал COVID-19

8 дек 2021 : BRIAN MAY — о новом сольном альбоме

1 дек 2021 : BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»
30 янв 2026

BRIAN MAY: «Не езди в Америку, там опасно!»



BRIAN MAY в недавнем интервью Daily Mail выразил сомнение в том, что QUEEN приедут с гастролями в Америку:

«Америка сейчас — опасное место, так что вы должны это учитывать.

Это очень печально, потому что я считаю, что QUEEN выросли в Америке, и нам там нравится, но сейчас все уже не так, как было. В данный момент все дважды подумывают о том, чтобы отправиться туда!»




Комментарии

30 янв 2026
BaphometsGuitar
не опаснее великопакистании
