BRIAN MAY: «Не езди в Америку, там опасно!»



BRIAN MAY в недавнем интервью Daily Mail выразил сомнение в том, что QUEEN приедут с гастролями в Америку:



«Америка сейчас — опасное место, так что вы должны это учитывать.



Это очень печально, потому что я считаю, что QUEEN выросли в Америке, и нам там нравится, но сейчас все уже не так, как было. В данный момент все дважды подумывают о том, чтобы отправиться туда!»







