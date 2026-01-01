Arts
Новости
Новая песня PAPA ROACH
Новое видео POPPY
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
Новое видео PORT NOIR



Noir, новое видео PORT NOIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Dark We Keep', релиз которого намечен на 15 мая на InsideOutMusic




просмотров: 131

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
