Новости
Threat Signal

31 янв 2026 : 		 Новая песня THREAT SIGNAL

10 ноя 2017 : 		 Новый альбом THREAT SIGNAL доступен для прослушивания

24 окт 2017 : 		 Новая песня THREAT SIGNAL

6 окт 2017 : 		 Новое видео THREAT SIGNAL

15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THREAT SIGNAL

10 дек 2015 : 		 THREAT SIGNAL на AGONIA RECORDS

10 янв 2014 : 		 Тизер нового альбома THREAT SIGNAL

20 ноя 2013 : 		 У гитариста THREAT SIGNAL выявлен миокардит

1 ноя 2013 : 		 Видео с выступления THREAT SIGNAL

20 июл 2012 : 		 THREAT SIGNAL работают над новым «эпическим» альбомом

7 май 2012 : 		 Новое видео THREAT SIGNAL

15 апр 2012 : 		 ALEX RÜDINGER ушел из THREAT SIGNAL

31 мар 2012 : 		 Новое видео THREAT SIGNAL

23 авг 2011 : 		 Новая песня THREAT SIGNAL

12 авг 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома THREAT SIGNAL

7 июн 2011 : 		 THREAT SIGNAL готовы к студийной работе

19 май 2011 : 		 THREAT SIGNAL представили новый трек

11 май 2011 : 		 Фронтмен SOILWORK присоединился на сцене к THREAT SIGNAL

15 апр 2011 : 		 THREAT SIGNAL опубликовали видео с сессий препродакшна

15 сен 2010 : 		 THREAT SIGNAL расстались с ударником

6 ноя 2009 : 		 Новое видео THREAT SIGNAL

7 сен 2009 : 		 Новый альбом THREAT SIGNAL доступен для прослушивания

22 июн 2009 : 		 Выход нового альбома THREAT SIGNAL отложен на сентябрь

8 июн 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THREAT SIGNAL

6 апр 2009 : 		 THREAT SIGNAL завершили запись альбома

18 июл 2008 : 		 Новое видео от THREAT SIGNAL
Новая песня THREAT SIGNAL



Non-Essential, новая песня THREAT SIGNAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Revelations", релиз которого намечен на 27 марта 2026




