Дата :
с
по
все новости группы
Threat Signal
Канада
Death Metal
Metal Core
http://www.threatsignal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/threatsignal
31 янв 2026
:
Новая песня THREAT SIGNAL
10 ноя 2017
:
Новый альбом THREAT SIGNAL доступен для прослушивания
24 окт 2017
:
Новая песня THREAT SIGNAL
6 окт 2017
:
Новое видео THREAT SIGNAL
15 сен 2017
:
Видео с текстом от THREAT SIGNAL
10 дек 2015
:
THREAT SIGNAL на AGONIA RECORDS
10 янв 2014
:
Тизер нового альбома THREAT SIGNAL
20 ноя 2013
:
У гитариста THREAT SIGNAL выявлен миокардит
1 ноя 2013
:
Видео с выступления THREAT SIGNAL
20 июл 2012
:
THREAT SIGNAL работают над новым «эпическим» альбомом
7 май 2012
:
Новое видео THREAT SIGNAL
15 апр 2012
:
ALEX RÜDINGER ушел из THREAT SIGNAL
31 мар 2012
:
Новое видео THREAT SIGNAL
23 авг 2011
:
Новая песня THREAT SIGNAL
12 авг 2011
:
Название и трек-лист нового альбома THREAT SIGNAL
7 июн 2011
:
THREAT SIGNAL готовы к студийной работе
19 май 2011
:
THREAT SIGNAL представили новый трек
11 май 2011
:
Фронтмен SOILWORK присоединился на сцене к THREAT SIGNAL
15 апр 2011
:
THREAT SIGNAL опубликовали видео с сессий препродакшна
15 сен 2010
:
THREAT SIGNAL расстались с ударником
6 ноя 2009
:
Новое видео THREAT SIGNAL
7 сен 2009
:
Новый альбом THREAT SIGNAL доступен для прослушивания
22 июн 2009
:
Выход нового альбома THREAT SIGNAL отложен на сентябрь
8 июн 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома THREAT SIGNAL
6 апр 2009
:
THREAT SIGNAL завершили запись альбома
18 июл 2008
:
Новое видео от THREAT SIGNAL
12 янв 2008
:
THREAT SIGNAL анонсировали нового гитариста
27 мар 2007
:
THREAT SIGNAL пишут новый материал
2 окт 2006
:
THREAT SIGNAL представили нового басиста
сегодня
Новая песня THREAT SIGNAL
Non-Essential, новая песня THREAT SIGNAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Revelations", релиз которого намечен на 27 марта 2026
http://www.threatsignal.com
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 160
Сообщений нет