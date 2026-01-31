Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 65
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*

Alissa White-Gluz

*
| - |

|||| сегодня

ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео COLE ROLLAND



Breathing (feat. Alissa White-Gluz), новое видео COLE ROLLAND, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-2


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 янв 2026
Corpsegrinder04
Ну так. Обычный рокопопс ничем не лучше и не хуже той же Poppy. Мальвина на пару с каким-то местечковым блоггером рекламируют наушники Logitech.
просмотров: 71

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
