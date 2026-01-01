Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
[= ||| все новости группы



*

Nemophila

*



1 фев 2026 : 		 Кавер-версии от NEMOPHILA

3 ноя 2025 : 		 Новое видео NEMOPHILA

21 окт 2025 : 		 Кавер-версия Guns N' Roses от NEMOPHILA

22 июн 2025 : 		 Новое видео NEMOPHILA

5 май 2025 : 		 Новое видео NEMOPHILA

23 янв 2025 : 		 Новое видео NEMOPHILA

7 ноя 2024 : 		 Новое видео NEMOPHILA

18 авг 2024 : 		 NEMOPHILA исполнили LOUDNESS

31 июл 2024 : 		 Новое видео NEMOPHILA

2 фев 2024 : 		 Новое видео NEMOPHILA

20 янв 2024 : 		 Концертное видео NEMOPHILA

17 янв 2024 : 		 Новое видео NEMOPHILA

28 дек 2023 : 		 Новое видео NEMOPHILA

11 ноя 2023 : 		 Новый ЕР NEMOPHILA доступен для прослушивания

22 окт 2023 : 		 Кавер-версия METALLICA от NEMOPHILA

5 окт 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от NEMOPHILA

19 июн 2023 : 		 Концертное видео NEMOPHILA

25 май 2023 : 		 Новое видео NEMOPHILA

16 мар 2023 : 		 Новое видео NEMOPHILA

21 окт 2022 : 		 Новое видео NEMOPHILA

27 июн 2022 : 		 Новое видео NEMOPHILA

3 июн 2022 : 		 Новое видео NEMOPHILA

11 фев 2022 : 		 Кавер-версия LOUDNESS от NEMOPHILA

15 окт 2021 : 		 Новое видео NEMOPHILA

30 мар 2021 : 		 Новое видео NEMOPHILA
| - |

|||| сегодня

Кавер-версии от NEMOPHILA



zoom
Master of Puppets и Stuck, кавер-версии METALLICA и LIMP BIZKIT от группы NEMOPHILA, доступны ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом