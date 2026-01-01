Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 65
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
Новости
Daughtry

31 янв 2026 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 окт 2025 : 		 Новое видео DAUGHTRY

28 июл 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к DAUGHTRY

2 июл 2025 : 		 CHRIS DAUGHTRY: «ИИ не в состоянии воспроизвести человеческие эмоции»

27 апр 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 сен 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

11 авг 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

28 июн 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

25 июн 2024 : 		 DAUGHTRY планирует выпуск двух ЕР

5 апр 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

31 мар 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 фев 2024 : 		 DAUGHTRY стали первыми

25 авг 2023 : 		 Новое видео DAUGHTRY
Новое видео DAUGHTRY



ANTIDOTE, новое видео DAUGHTRY, доступно ниже.




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
