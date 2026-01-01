сегодня



ERIK GRÖNWALL готовит альбом



ERIK GRÖNWALL в недавнем интервью подтвердил, что работает над новым альбомом:



«Я не могу много сказать об этом, потому что скоро выйдет пресс-релиз. Но, да, альбом выходит в этом году. И это была всего лишь одна из тех вещей, на которых я построил свою карьеру в группах, мне нравилось играть в группах, но я также спрашивал себя, кем я являюсь как автор песен, когда выпускаю свою собственную музыку? Потому что я записал сольный альбом после [выступления на конкурсном шоу] "Swedish Idol", но должен сказать, что это был скорее альбом Sony Music. И, если быть честным по отношению к людям, с которыми я тогда работал, я тоже толком не знал, чем хочу заниматься. Так что это было что-то вроде: "Ладно, у тебя есть парень, который, наверное, умеет что-то петь. Что мы будем делать? Может быть, вот это". А потом мы просто все выложили. И случилось все слишком быстро. Мы выпустили его только для того, чтобы люди могли делать покупки к Рождеству. [смеется] Так что, да, это было не от чистого сердца. Но теперь все будет правильно. И я никогда не гордился альбомом больше, чем сейчас. Я реально потратил время, и Jona был рядом со мной. И я экспериментировал. Я размышлял о себе, что, если мы сделаем это? Нет, мне кажется, что это неправильно. Это, нет. Хорошо". И тогда я понял, что то, кем я являюсь как артист, — это все, что я делал до сих пор, вместе взятое — H.E.A.T., SKID ROW, Michael Schenker. Это не так уж сложно. Это рок-н-ролл. Если ты умеешь считать до четырех, то можешь исполнять рок-н-ролл. 1, 2, 3, 4 — готово. Это все, что тебе нужно».



О диагнозе в марте 21 и появлении в SKID ROW:



«Для меня это было очевидным "да" [когда меня пригласили присоединиться к SKID ROW], но я думаю, что люди должны понимать, что я получил этот вопрос через пять месяцев после пересадки костного мозга от лейкемии. [У меня была] новая иммунная система, новая группа крови — [я прошел] полную перезагрузку иммунной системы. После всех этапов химиотерапии, я весил 55 килограммов. И у меня возник вопрос. Если бы этот вопрос возник на месяц раньше, еще на месяц раньше, я бы не смог этого сделать. Так что время было выбрано идеально, но все равно не самое подходящее. Так что для меня это было "да", но в то же время это было что-то вроде: "Если мой врач скажет "нет", я не буду этого делать". Потому что … здоровье всегда на первом месте. И это то, по чему я стараюсь жить. Иногда в этом бизнесе приходится нелегко, потому что в холодильнике есть пиво. Так что для меня это было "да", и я хотел это сделать.



SKID ROW были одними из тех кумиров, которых я слушал, когда рос. Я люблю эту группу. Мне было очень весело с ними, но для меня это было очень тяжело… Я занимаюсь тем, что люблю, своей мечтой, и у меня есть возможность сделать это с одной из групп, на музыке которых я вырос. И это было так сюрреалистично. Я спел "18 And Life", когда проходил прослушивание на "Idol", и это было просто что-то вроде: "Неужели это происходит на самом деле? Это нереально". Но в то же время у меня в голове звучал голос: "Здоровье превыше всего, здоровье превыше всего". Ты должен уважать парня, который прошел через все это дерьмо в больнице, парня, который боролся за свою жизнь. Теперь ты должен встать на защиту этого парня. И я почувствовал, что очень трудно сказать "нет" гастролям и выступлениям, потому что ты не хочешь быть таким. Ты не хочешь быть типичным певцом. [Смеется]»



На вопрос, было ли для него "легким" решение уйти из SKID ROW, чтобы заняться своим здоровьем, Erik ответил:



«Это было сложнее. Это было реально тяжело. А еще потому, что я действительно хорошо провел время в группе и до сих пор испытываю к ребятам большое уважение и любовь. Но что касается меня, то я попросил...… Я не говорил "нет" гастролям полностью. Я просто сказал, что мне нужен месячный отпуск дома в перерывах между турами. Просто потому, что я все еще проходил обследования в больнице и продолжаю это делать. Вообще-то, у меня скоро выпускной в феврале. Так что я чувствовала себя так, словно был повсюду и совершенно не следил за собой. И все это стало для меня стрессом, потому что я знал, через что мне пришлось пройти, и я не знал, что может случиться, если...… Это очень непредсказуемо. Рак очень непредсказуем. Поэтому я просто хотел позаботиться о себе, восстановить силы, уделить этому время. Я все еще жил в Швеции, так что [я] просто [хотел] иметь время, чтобы по-настоящему позаботиться о себе. Итак, [я попросил] один месяц отпуска и три недели в дороге, один месяц отпуска, три недели в дороге. Но они гастролирующая группа, и у них так бы не сработало. И это совершенно нормально. Никаких обид. Это было как раз то, что мне было нужно. А потом все случилось. Я решил сделать шаг назад и начал больше работать на YouTube.



Я люблю петь, мне нравится выкладывать материал на YouTube, делать песни, которые мне нравятся, интерпретации. Но потом я снова обрел любовь к написанию музыки. Поэтому после SKID ROW я спросил себя: "Кто я такой?" кто я? Потому что я всегда строил свою карьеру в группах. Итак, как я звучу? И вот это мы сейчас и выясним».







