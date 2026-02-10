Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 35
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
O <- TOP5 <-
*

Mike Portnoy

*



10 фев 2026 : 		 MIKE PORTNOY о сравнении с MIKE MANGINI

6 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

9 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад за ANIKA NILLES

5 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY о концерте KISS 1977 года

30 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY верит, что SKID ROW должны объединиться с SEBASTIAN BACH'ом

25 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Для барабанщиков настали тяжелые времена!»

22 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN

27 апр 2025 : 		 MIKE PORTNOY показал свой инструмент

23 янв 2025 : 		 Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

1 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой
MIKE PORTNOY о сравнении с MIKE MANGINI



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил, как он относится к материалу группы, записанной с MIKE MANGINI:

«Да, все эти 13 лет я всегда следил за ними. Если DREAM THEATER выпускали новый альбом, я всегда слушал его хотя бы один раз, чтобы понять, чем они занимаются. Конечно, мне было невероятно любопытно услышать первый альбом без меня, потому что до этого DREAM THEATER без меня не существовало.

Поэтому, когда вышел первый альбом, мне было очень любопытно. И все последующие альбомы я слушал хотя бы один раз, просто чтобы понять, на каком они этапе. Но только когда я вернулся в группу и мне нужно было составить сет-лист, выбрать песни из того периода и ознакомиться с ними, только в последние пару лет я действительно погрузился в эти альбомы, и теперь я могу оценить их с другой точки зрения.

Мне было тяжело, когда я был вне группы. Мне было действительно тяжело. Это как пережить развод, а потом увидеть свою жену с новым мужем. Это типичная аналогия, но она действительно верна. Мне было тяжело. Мне было больно видеть мою группу с кем-то другим. Так что все эти годы я держался на расстоянии, но теперь, вернувшись, я могу посмотреть на это с другой точки зрения, потому что я снова в группе. И я хочу узнать об этой эпохе. Я хочу узнать о ней так же, как знают её фанаты, и я уважаю её, потому что знаю, что есть много фанатов, которым эта эпоха действительно нравятся.

MIKE MANGINI — потрясающий барабанщик. Он исполняет такие партии, которые, я первый признаю, я не могу повторить. И я вижу, как люди всё время сравнивают нас. Это как тёплое с мягким. Мы оба играли на барабанах в DREAM THEATER, но я думаю, что у нас очень разные стили. Он очень методичный, очень техничный. Я более раскованный и чаще импровизирую. Так что я думаю, что в этом отношении у нас разные стили, и сравнения неуместны. Люди говорят: "Portnoy никогда не сможет сыграть это и вот это". Да, вы правы. Я, вероятно, не смог бы сыграть половину из того, что он играет. И знаете что? Мне всё равно. Мне это нравится. Я такой, какой я есть, как однажды сказал Попай [смеётся], и я доволен тем, кем я являюсь. Я знаю, кто я и что я делаю, и то, что я привношу в группу, — это больше, чем просто барабаны. И это всё, что для меня важно. Но в ответ на ваш вопрос скажу, что Mike, конечно же, феноменальный барабанщик, и он проделал отличную работу все эти годы, пока меня не было в группе. И я очень уважаю его за это».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
А ещё с Манджини группа сделала просто невпревзъебеный Distance Over Time, который лучше всех альбомов с Портным после Октавариума.
10 фев 2026
father
Спору нет, Манджини охуенный барабанщик, но Портной именно как-то прикольно играет. На ютубе есть видосы, где в лоб сравнивают треки из периода с Манджини с исполнением того и другого, так вот даже треки, которые сочинялись с Манджини, Портной играет круче в плане подачи и какой-то изобретательности что ли. И в то же время есть некая своя фишка в ультаточности Манджини, да и звук у него очень узнаваемый. В общем оба они играют на ебанистическом уровне, но для DT Портной всё же просто больше подходит ввиду того, что он эту группу и её стиль и создавал когда-то.
10 фев 2026
Tom Sawyer
father, "Портной играет круче в плане подачи и какой-то изобретательности что ли."
Если шарить в барабанах и уметь играть на них (я без упрека), то в реальности ситуация диаметрально противоположная. Никакой изобретательности у Портного нет. У него есть свой стиль, бесспорно, но он давно понят и откровений там давно не отыскать. Игра же Манджини, это как огромный энциклопедический словарь, страницы которого ты скрупулезно изучаешь, листаешь и не перестаешь поражаться сколько полезной информации они содержат. Майк старший - профессор, младший - кривляка рок-звезда. Люди по большей части выбирают картинку, в лице Портного, те же, кому важно смысловое наполнение - Манджини. P.S. Наконец-то Портной сказал о Манджини то, что должен был сказать еще несколько лет назад после возвращения, а не юлить.
