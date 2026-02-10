MIKE PORTNOY о сравнении с MIKE MANGINI

|
|
США
12 ноя 2021 :
|
MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»
3 окт 2021 :
|
MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»
10 авг 2021 :
|
MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность
30 июл 2021 :
|
MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»
27 янв 2021 :
|
MIKE PORTNOY и винил
28 дек 2020 :
|
MIKE PORTNOY пытается взять реванш
11 окт 2020 :
|
MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона
9 окт 2020 :
|
MIKE PORTNOY и винил
15 авг 2020 :
|
MIKE PORTNOY и винил
15 июл 2020 :
|
MIKE PORTNOY и винил
9 июл 2020 :
|
MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES
30 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»
27 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY и винил
24 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY против новых правил Live Nation
22 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY: «И зачем мне автобиография?»
19 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, и нам было хорошо!»
16 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY на новом сингле CULT STARS FROM MARS
12 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY и винил
10 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY записал кавер-версию композиции Джона Леннона
6 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY о коллекции винила
2 июн 2020 :
|
MIKE PORTNOY о том, как впервые услышал RUSH
26 май 2020 :
|
JEN MAJURA, GUS G. и MIKE PORTNOY исполняют хит Джорджа Харрисона
13 май 2020 :
|
MIKE PORTNOY с дочкой исполняет "I Wanna Stay Home"
23 апр 2020 :
|
MIKE PORTNOY исполняет RAMONES
25 фев 2020 :
|
MIKE PORTNOY выступил с защитой музыкантов, берущих деньги за встречи с фанатами
10 фев 2020 :
|
MIKE PORTNOY о своем уходе из DREAM THEATER: «Мне надо было так поступить»
10 фев 2020 :
|
MIKE PORTNOY: «Я знал о болезни Нила Пирта два года»
22 янв 2020 :
|
MIKE PORTNOY о возможной работе с John'ом Petrucci
16 янв 2020 :
|
MIKE PORTNOY заявил, что не собирался в тур с RUSH
15 янв 2020 :
|
MIKE PORTNOY опубликовал редкое видео DREAM THEATER в честь Нила Пирта
26 дек 2019 :
|
MIKE PORTNOY с дочкой угадывают песни THE BEATLES
28 окт 2019 :
|
MIKE PORTNOY опубликовал видео с выступления SHATTERED FORTRESS
23 окт 2019 :
|
PHIL DEMMEL о сотрудничестве с MIKE PORTNOY и Bobby "Blitz" Ellsworth
12 сен 2019 :
|
MIKE PORTNOY: «Не хочу раскачивать лодку с DREAM THEATER»
11 фев 2019 :
|
MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS выступили вместе
28 янв 2019 :
|
MIKE PORTNOY о возможном участии в RUSH
25 янв 2019 :
|
MIKE PORTNOY: «Я такой же фанат музыки, каким был в тринадцать»
13 ноя 2018 :
|
MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»
12 июл 2018 :
|
MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»
25 июн 2018 :
|
MIKE PORTNOY о Винни Поле
19 фев 2018 :
|
MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо»
7 фев 2018 :
|
MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER
7 фев 2018 :
|
Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом
24 янв 2018 :
|
MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё»
1 янв 2018 :
|
MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе
1 дек 2017 :
|
MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»
15 ноя 2017 :
|
MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER»
31 окт 2017 :
|
MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую»
20 сен 2017 :
|
MIKE PORTNOY закрыл форум
1 авг 2017 :
|
MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER
10 июл 2017 :
|
MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег»
3 июл 2017 :
|
Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS
10 апр 2017 :
|
MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде»
21 мар 2017 :
|
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS
20 мар 2017 :
|
BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY?
16 мар 2017 :
|
Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS
3 мар 2017 :
|
MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой
22 фев 2017 :
|
Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS
12 фев 2017 :
|
MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене
24 ноя 2016 :
|
MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER»
13 сен 2016 :
|
MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS
12 сен 2016 :
|
MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017
1 июл 2016 :
|
MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER
25 мар 2016 :
|
MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности"
11 мар 2016 :
|
MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком
10 фев 2016 :
|
MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит
13 окт 2015 :
|
MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я»
21 апр 2015 :
|
MIKE PORTNOY о новом проекте
3 апр 2015 :
|
MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER»
12 фев 2015 :
|
MIKE PORTNOY о своем металл-проекте
11 фев 2015 :
|
MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE
26 янв 2015 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO
6 янв 2015 :
|
MIKE PORTNOY основал новую группу
2 дек 2014 :
|
MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках
3 сен 2014 :
|
MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER
1 сен 2014 :
|
MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER
28 июл 2014 :
|
MIKE PORTNOY вновь негодует...
9 июл 2014 :
|
MIKE PORTNOY негодует...
15 май 2014 :
|
MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE
2 янв 2014 :
|
MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло"
5 сен 2013 :
|
MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете
2 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN
28 авг 2013 :
|
MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион»
6 авг 2013 :
|
Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN
5 авг 2013 :
|
MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста»
2 авг 2013 :
|
MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER
20 июл 2013 :
|
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY
12 июл 2013 :
|
MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире'
2 июл 2013 :
|
PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo'
27 июн 2013 :
|
Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре
20 июн 2013 :
|
MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее
28 мар 2013 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист
9 фев 2013 :
|
Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY
9 фев 2013 :
|
Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте
22 янв 2013 :
|
MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite'
19 дек 2012 :
|
Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом
22 ноя 2012 :
|
MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги»
12 ноя 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD
12 ноя 2012 :
|
MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами
9 ноя 2012 :
|
MIKE PORTNOY читает рэп
8 ноя 2012 :
|
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка
5 ноя 2012 :
|
MIKE PORTNOY о визите в Китай
29 окт 2012 :
|
MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга
21 окт 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления
19 окт 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD
19 окт 2012 :
|
MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote
15 окт 2012 :
|
MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!»
8 окт 2012 :
|
MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS
9 авг 2012 :
|
MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом
3 авг 2012 :
|
MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words”
12 июл 2012 :
|
Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE»
19 июн 2012 :
|
MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER»
28 мар 2012 :
|
MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет»
25 мар 2012 :
|
Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY
3 мар 2012 :
|
MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте
31 янв 2012 :
|
JOHN SYKES о проекте с Портным
25 янв 2012 :
|
RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN?
25 янв 2012 :
|
Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет
31 дек 2011 :
|
MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов
31 дек 2011 :
|
MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO;
7 сен 2011 :
|
MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда»
5 сен 2011 :
|
PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной»
8 авг 2011 :
|
MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER»
26 июл 2011 :
|
MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе
7 июл 2011 :
|
MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года'
24 май 2011 :
|
YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD
4 май 2011 :
|
PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек
27 апр 2011 :
|
MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER
12 апр 2011 :
|
MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах
2 мар 2011 :
|
MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой
1 мар 2011 :
|
MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки»
16 фев 2011 :
|
MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X
5 фев 2011 :
|
MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X
29 дек 2010 :
|
Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy
21 дек 2010 :
|
MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали»
17 дек 2010 :
|
Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу
13 дек 2010 :
|
MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу"
22 ноя 2010 :
|
MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения»
9 сен 2010 :
|
MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER
6 май 2010 :
|
MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD
сегодня
MIKE PORTNOY о сравнении с MIKE MANGINI
MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил, как он относится к материалу группы, записанной с MIKE MANGINI:
«Да, все эти 13 лет я всегда следил за ними. Если DREAM THEATER выпускали новый альбом, я всегда слушал его хотя бы один раз, чтобы понять, чем они занимаются. Конечно, мне было невероятно любопытно услышать первый альбом без меня, потому что до этого DREAM THEATER без меня не существовало.
Поэтому, когда вышел первый альбом, мне было очень любопытно. И все последующие альбомы я слушал хотя бы один раз, просто чтобы понять, на каком они этапе. Но только когда я вернулся в группу и мне нужно было составить сет-лист, выбрать песни из того периода и ознакомиться с ними, только в последние пару лет я действительно погрузился в эти альбомы, и теперь я могу оценить их с другой точки зрения.
Мне было тяжело, когда я был вне группы. Мне было действительно тяжело. Это как пережить развод, а потом увидеть свою жену с новым мужем. Это типичная аналогия, но она действительно верна. Мне было тяжело. Мне было больно видеть мою группу с кем-то другим. Так что все эти годы я держался на расстоянии, но теперь, вернувшись, я могу посмотреть на это с другой точки зрения, потому что я снова в группе. И я хочу узнать об этой эпохе. Я хочу узнать о ней так же, как знают её фанаты, и я уважаю её, потому что знаю, что есть много фанатов, которым эта эпоха действительно нравятся.
MIKE MANGINI — потрясающий барабанщик. Он исполняет такие партии, которые, я первый признаю, я не могу повторить. И я вижу, как люди всё время сравнивают нас. Это как тёплое с мягким. Мы оба играли на барабанах в DREAM THEATER, но я думаю, что у нас очень разные стили. Он очень методичный, очень техничный. Я более раскованный и чаще импровизирую. Так что я думаю, что в этом отношении у нас разные стили, и сравнения неуместны. Люди говорят: "Portnoy никогда не сможет сыграть это и вот это". Да, вы правы. Я, вероятно, не смог бы сыграть половину из того, что он играет. И знаете что? Мне всё равно. Мне это нравится. Я такой, какой я есть, как однажды сказал Попай [смеётся], и я доволен тем, кем я являюсь. Я знаю, кто я и что я делаю, и то, что я привношу в группу, — это больше, чем просто барабаны. И это всё, что для меня важно. Но в ответ на ваш вопрос скажу, что Mike, конечно же, феноменальный барабанщик, и он проделал отличную работу все эти годы, пока меня не было в группе. И я очень уважаю его за это».
Если шарить в барабанах и уметь играть на них (я без упрека), то в реальности ситуация диаметрально противоположная. Никакой изобретательности у Портного нет. У него есть свой стиль, бесспорно, но он давно понят и откровений там давно не отыскать. Игра же Манджини, это как огромный энциклопедический словарь, страницы которого ты скрупулезно изучаешь, листаешь и не перестаешь поражаться сколько полезной информации они содержат. Майк старший - профессор, младший - кривляка рок-звезда. Люди по большей части выбирают картинку, в лице Портного, те же, кому важно смысловое наполнение - Манджини. P.S. Наконец-то Портной сказал о Манджини то, что должен был сказать еще несколько лет назад после возвращения, а не юлить.