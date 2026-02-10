MIKE PORTNOY о сравнении с MIKE MANGINI

сегодня



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил, как он относится к материалу группы, записанной с MIKE MANGINI:



«Да, все эти 13 лет я всегда следил за ними. Если DREAM THEATER выпускали новый альбом, я всегда слушал его хотя бы один раз, чтобы понять, чем они занимаются. Конечно, мне было невероятно любопытно услышать первый альбом без меня, потому что до этого DREAM THEATER без меня не существовало.



Поэтому, когда вышел первый альбом, мне было очень любопытно. И все последующие альбомы я слушал хотя бы один раз, просто чтобы понять, на каком они этапе. Но только когда я вернулся в группу и мне нужно было составить сет-лист, выбрать песни из того периода и ознакомиться с ними, только в последние пару лет я действительно погрузился в эти альбомы, и теперь я могу оценить их с другой точки зрения.



Мне было тяжело, когда я был вне группы. Мне было действительно тяжело. Это как пережить развод, а потом увидеть свою жену с новым мужем. Это типичная аналогия, но она действительно верна. Мне было тяжело. Мне было больно видеть мою группу с кем-то другим. Так что все эти годы я держался на расстоянии, но теперь, вернувшись, я могу посмотреть на это с другой точки зрения, потому что я снова в группе. И я хочу узнать об этой эпохе. Я хочу узнать о ней так же, как знают её фанаты, и я уважаю её, потому что знаю, что есть много фанатов, которым эта эпоха действительно нравятся.



MIKE MANGINI — потрясающий барабанщик. Он исполняет такие партии, которые, я первый признаю, я не могу повторить. И я вижу, как люди всё время сравнивают нас. Это как тёплое с мягким. Мы оба играли на барабанах в DREAM THEATER, но я думаю, что у нас очень разные стили. Он очень методичный, очень техничный. Я более раскованный и чаще импровизирую. Так что я думаю, что в этом отношении у нас разные стили, и сравнения неуместны. Люди говорят: "Portnoy никогда не сможет сыграть это и вот это". Да, вы правы. Я, вероятно, не смог бы сыграть половину из того, что он играет. И знаете что? Мне всё равно. Мне это нравится. Я такой, какой я есть, как однажды сказал Попай [смеётся], и я доволен тем, кем я являюсь. Я знаю, кто я и что я делаю, и то, что я привношу в группу, — это больше, чем просто барабаны. И это всё, что для меня важно. Но в ответ на ваш вопрос скажу, что Mike, конечно же, феноменальный барабанщик, и он проделал отличную работу все эти годы, пока меня не было в группе. И я очень уважаю его за это».







