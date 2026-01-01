сегодня



Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы выходим за рамки возможного»



MICHAEL WILTON в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом QUEENSRŸCHE:



«Мы работаем над новым материалом, сочиняем вместе с Zeuss [Chris Harris]. Так что тут я, Mike Stone и все очень круто!»



Что касается музыки для нового QUEENSRŸCHE, Michael сказал:



«Что ж, мы выходим за рамки возможного. У нас не так много стандартных радиопостановок, так что мы просто идем навстречу им. Мы сохраняем элементы прогрессива, мелодики и хэви-металла. Будет потрясающий альбом. Но мы пытаемся сделать его немного отличным от предыдущего. Итак, скрестим пальцы»



На вопрос, находятся ли QUEENSRŸCHE все еще на стадии подготовки к записи и сочинения песен для следующего альбома, или он и его коллеги по группе уже записывают музыку для этого альбома, он ответил:



«Ну, это и то, и другое одновременно. Мы находимся на том этапе, когда уже знаем, как звучит наша песня, так что если это будет учтено в аранжировке, то вы уже на полпути к успеху. Но да, QUEENSRŸCHE любит придумывать в процессе написания по крайней мере 15-20 песен. Вот, в общем, в каком мы сейчас положении. Сейчас мы, наверное, на 13-й идее. Итак, мы надираем задницы!»







