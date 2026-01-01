Arts
Новости
9 фев 2026 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы выходим за рамки возможного»

23 ноя 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «У нас есть новые песни в работе»

9 ноя 2025 : 		 QUEENSRŸCHE хотят записать альбом в 2026

23 авг 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новые песни звучат убойно!»

21 июл 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

21 апр 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE хвалит вокалиста

19 апр 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас в команде здоровая атмосфера!»

13 апр 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 мар 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE о своем вкладе в группу

19 мар 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 мар 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST

17 фев 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Понятия не имею, когда будет альбом»

2 фев 2025 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

6 ноя 2024 : 		 QUEENSRŸCHE думают о студии

16 май 2024 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

12 май 2024 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о самых успешных альбомах группы

7 май 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

30 апр 2024 : 		 Почему QUEENSRŸCHE решили сыграть дебютный альбом

26 апр 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

29 мар 2024 : 		 QUEENSRŸCHE целиком исполнили дебютные EP и альбом

18 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 дек 2023 : 		 Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной

7 дек 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом
Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы выходим за рамки возможного»



MICHAEL WILTON в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом QUEENSRŸCHE:

«Мы работаем над новым материалом, сочиняем вместе с Zeuss [Chris Harris]. Так что тут я, Mike Stone и все очень круто!»

Что касается музыки для нового QUEENSRŸCHE, Michael сказал:

«Что ж, мы выходим за рамки возможного. У нас не так много стандартных радиопостановок, так что мы просто идем навстречу им. Мы сохраняем элементы прогрессива, мелодики и хэви-металла. Будет потрясающий альбом. Но мы пытаемся сделать его немного отличным от предыдущего. Итак, скрестим пальцы»

На вопрос, находятся ли QUEENSRŸCHE все еще на стадии подготовки к записи и сочинения песен для следующего альбома, или он и его коллеги по группе уже записывают музыку для этого альбома, он ответил:

«Ну, это и то, и другое одновременно. Мы находимся на том этапе, когда уже знаем, как звучит наша песня, так что если это будет учтено в аранжировке, то вы уже на полпути к успеху. Но да, QUEENSRŸCHE любит придумывать в процессе написания по крайней мере 15-20 песен. Вот, в общем, в каком мы сейчас положении. Сейчас мы, наверное, на 13-й идее. Итак, мы надираем задницы!»




