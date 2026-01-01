Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 45
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 42
Bruce Dickinson

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN
BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала



BRUCE DICKINSON завершает запись вокала для нового альбома в Dave Grohl's Studio 606, Northridge, California. Об этом сообщил Jeff Scott Soto:

«Какой же я везунчик! Я зашел поздороваться с моим дорогим другом Mistheria , с которым я работал над его проектом VIVALDI METAL и, конечно же, в эти дни он участвует в работе над сольным материалом Bruce Dickinson.

Прибыл в студию Dave Grohl'a как раз в тот момент, когда Bruce записывал последние партии вокала для своего нового альбома. Он закончил и зашел немного поболтать, а потом спросил, не хочу ли я послушать несколько песен... ммм, ДА!!

Я должен сказать, что, помимо того факта, что он по-прежнему поет на пике своей формы, песни, подача и общее настроение, которое я получил от всего этого, были невероятно впечатляющими, я думаю, что эта пластинка станет одной из самых сильных за всю его карьеру за пределами MAIDEN.

Чтобы украсить торт глазурью, я попробовал прототип нового пива Trooper, это хороший IPA, который я обычно не люблю, но это было реально вкусно, оно еще не вышло, так что мне очень повезло, что я попробовал его раньше остального мира, ха-ха-ха».




Сообщений нет

просмотров: 54

