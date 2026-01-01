сегодня



BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала



BRUCE DICKINSON завершает запись вокала для нового альбома в Dave Grohl's Studio 606, Northridge, California. Об этом сообщил Jeff Scott Soto:



«Какой же я везунчик! Я зашел поздороваться с моим дорогим другом Mistheria , с которым я работал над его проектом VIVALDI METAL и, конечно же, в эти дни он участвует в работе над сольным материалом Bruce Dickinson.



Прибыл в студию Dave Grohl'a как раз в тот момент, когда Bruce записывал последние партии вокала для своего нового альбома. Он закончил и зашел немного поболтать, а потом спросил, не хочу ли я послушать несколько песен... ммм, ДА!!



Я должен сказать, что, помимо того факта, что он по-прежнему поет на пике своей формы, песни, подача и общее настроение, которое я получил от всего этого, были невероятно впечатляющими, я думаю, что эта пластинка станет одной из самых сильных за всю его карьеру за пределами MAIDEN.



Чтобы украсить торт глазурью, я попробовал прототип нового пива Trooper, это хороший IPA, который я обычно не люблю, но это было реально вкусно, оно еще не вышло, так что мне очень повезло, что я попробовал его раньше остального мира, ха-ха-ха».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 54

