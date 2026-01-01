Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 45
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 42
*

TNT

*



2 фев 2026 : 		 У гитариста TNT проблемы со здоровьем

13 июл 2024 : 		 Вокалист TNT нуждается в процедурах

6 май 2024 : 		 Видео с выступления TNT

26 июн 2023 : 		 Видео с выступления TNT

12 июн 2023 : 		 TONY HARNELL выступил с TNT

5 мар 2023 : 		 Гитарист TNT о новом материале

10 фев 2023 : 		 TNT работают над новым материалом

12 янв 2023 : 		 TNT выпустят что-то новое в 2023 году

9 ноя 2022 : 		 TONY HARNELL опять в TNT

12 апр 2022 : 		 Гитарист TNT: «Нам стоит записать ещё один альбом»

16 мар 2022 : 		 Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»

15 мар 2022 : 		 Новый альбом гитариста TNT выйдет весной

6 май 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT

24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

1 сен 2020 : 		 Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»

2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT
Показать далее
У гитариста TNT проблемы со здоровьем



TNT отменили свое участие в апрельском круизе Monsters Of Rock из-за проблем со здоровьем у Ronni Le Tekrø:

«С глубоким сожалением мы сообщаем, что Ronni не сможет принять участие в предстоящем морском круизе. В связи с серьезным заболеванием, от которого Ronni в настоящее время проходит лечение в Норвегии, его лечащий врач посоветовал ему воздержаться от дальних перелетов в течение следующих шести месяцев или до тех пор, пока его состояние полностью не стабилизируется.

Были предприняты все усилия для изучения альтернативных вариантов, включая возможность выступления с дублером, однако в конечном итоге это предложение было отклонено.

Несмотря на то, что эти новости неутешительны, здоровье и благополучие Ronni должны быть на первом месте. Он по-прежнему в хорошем настроении и полностью сосредоточен на своем выздоровлении, надеясь вернуться на сцену, как только это будет безопасно с медицинской точки зрения. Мы искренне ценим понимание, поддержку и терпение фанатов, промоутеров и всех, кто был задействован в течение этого времени».

Ronni: «Я очень ценю всю вашу любовь и поддержку и с нетерпением жду возвращения на сцену TNT в конце лета, когда закончится лечение».




просмотров: 34

