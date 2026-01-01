сегодня



У гитариста TNT проблемы со здоровьем



TNT отменили свое участие в апрельском круизе Monsters Of Rock из-за проблем со здоровьем у Ronni Le Tekrø:



«С глубоким сожалением мы сообщаем, что Ronni не сможет принять участие в предстоящем морском круизе. В связи с серьезным заболеванием, от которого Ronni в настоящее время проходит лечение в Норвегии, его лечащий врач посоветовал ему воздержаться от дальних перелетов в течение следующих шести месяцев или до тех пор, пока его состояние полностью не стабилизируется.



Были предприняты все усилия для изучения альтернативных вариантов, включая возможность выступления с дублером, однако в конечном итоге это предложение было отклонено.



Несмотря на то, что эти новости неутешительны, здоровье и благополучие Ronni должны быть на первом месте. Он по-прежнему в хорошем настроении и полностью сосредоточен на своем выздоровлении, надеясь вернуться на сцену, как только это будет безопасно с медицинской точки зрения. Мы искренне ценим понимание, поддержку и терпение фанатов, промоутеров и всех, кто был задействован в течение этого времени».



Ronni: «Я очень ценю всю вашу любовь и поддержку и с нетерпением жду возвращения на сцену TNT в конце лета, когда закончится лечение».







