Новости
Anette Olzon

2 фев 2026 : 		 ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH и в Европе

19 сен 2025 : 		 ANETTE OLZON открыла тур с песнями NIGHTWISH

29 апр 2025 : 		 ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH

10 май 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

16 апр 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

20 мар 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

22 фев 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

17 окт 2021 : 		 ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»

20 сен 2021 : 		 У ANETTE OLZON смешанные чувства о работе с NIGHTWISH

13 сен 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

13 сен 2021 : 		 ANETTE OLZON рассказала о буллинге

20 авг 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от ANETTE OLZON

22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили

17 июн 2015 : 		 ANETTE OLZON о новом материале
ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH и в Европе



ANETTE OLZON сообщила летнем европейском турне с материалом NIGHTWISH:

Jul. 25 - Vaas, Finland
Jul. 27 - Oslo, Norway
Jul. 28 - Stockholm, Sweden
Jul. 30 - Copenhagen, Denmark
Jul. 31 - Amsterdam, Netherlands
Aug. 2 - Milan, Italy
Aug. 3 - Rome, Italy
Aug. 5 - Athens, Greece
Aug. 6 - Istambul, Turkey
Aug. 8 - Budabest, Hungary
Aug. 9 - Prague, Czech Republic
Aug. 11 - Warsaw, Poland
Aug. 13 - Berlin, Germany
Aug. 14 - Hamburg, Germany
Aug. 16 - Frankfurt, Germany
Aug. 17 - Stuttgart, Germany
Aug. 19 - Munich, Germany
Aug. 20 - Vienna, Austria
Aug. 23 - London, U.K.
Aug. 25 - Madrid, Spain
Aug. 26 - Paris, France
Aug. 27 - Lisbon, Portugal






1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
