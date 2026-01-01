|
сегодня
ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH и в Европе
ANETTE OLZON сообщила летнем европейском турне с материалом NIGHTWISH:
Jul. 25 - Vaas, Finland
Jul. 27 - Oslo, Norway
Jul. 28 - Stockholm, Sweden
Jul. 30 - Copenhagen, Denmark
Jul. 31 - Amsterdam, Netherlands
Aug. 2 - Milan, Italy
Aug. 3 - Rome, Italy
Aug. 5 - Athens, Greece
Aug. 6 - Istambul, Turkey
Aug. 8 - Budabest, Hungary
Aug. 9 - Prague, Czech Republic
Aug. 11 - Warsaw, Poland
Aug. 13 - Berlin, Germany
Aug. 14 - Hamburg, Germany
Aug. 16 - Frankfurt, Germany
Aug. 17 - Stuttgart, Germany
Aug. 19 - Munich, Germany
Aug. 20 - Vienna, Austria
Aug. 23 - London, U.K.
Aug. 25 - Madrid, Spain
Aug. 26 - Paris, France
Aug. 27 - Lisbon, Portugal
