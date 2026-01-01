сегодня



FOZZY планируют сингл на весну



Гитарист FOZZY Rich Ward в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам рассчитывать на новую музыку в ближайшее время:



«Я думаю, что какое-то время мы будем ограничиваться выпуском синглов. Отчасти причина этого в том, что на последний альбом, "Boombox", мы потратили очень много времени. И каждая песня очень важна для нас. А потом две или три песни выпускаются синглами, а остальные, так сказать, отправляются в мусорное ведро. И Chris, вокалист FOZZY, просто для контекста, он был реально этим задет, потому что он понимает, что сейчас, когда мы больше не живем в эпоху альбомов, когда люди идут и покупают физические альбомы, — мы живем в эпоху плейлистов, синглов и стриминга, — и [он] нам казалось, что мы должны по-настоящему сосредоточиться на одной песне за раз и выпустить их именно так. И это во многом помогло нам, потому что работа над альбомом из 12 или 14 песен отнимает много времени, особенно когда у Chris'a есть еще два или три проекта. Это позволяет нам не усложнять процесс, сосредотачиваясь на этом, на этом, на этом и на этом, и на этом, и на этом. И чтобы сделать альбом как следует, если вы собрались всей группой в одной комнате, потребуется около месяца на сочинение и еще месяц на запись. А FOZZY не могут этого сделать, просто из-за того, как я уже сказал, из-за того, какие мы есть как группа, из-за того, как все сложилось.



Мы начинали как своего рода кавер-проект. Наши первые два альбома были кавер-альбомами, потому что Chris постоянно сотрудничал с Всемирным фондом дикой природы, я был в группе под названием STUCK MOJO, а FOZZY была плодом нашей любви. Это был наш сайд-проект, в который мы вложили всю нашу страсть. А потом, когда это стало нашим приоритетом, и вы знаете, что это приоритет Chris'a, потому что в социальных сетях его имя написано как Chris Jericho FOZZY, а не как Chris Jericho рестлер. Он страстный любитель музыки, а также исполнитель и автор песен. Поэтому наша дальнейшая цель — просто вложить все, что у нас есть, в каждую песню. Сейчас мы работаем над совершенно новой композицией. Chris записал вокал только на прошлой неделе. Я бы сказал, что она выйдет, скорее всего, в марте, что-то в этом роде. Мы надеялись, что все будет до тура по Великобритании а мы с вами, ребята, увидимся через несколько недель. Но, как я уже сказал, все зависит от вселенной. Мы работаем с продюсером по имени Johnny Andrews. Он сам продюсирует миллион биг-бэндов, так что все зависит от времени и планов».



Он также более подробно рассказал о процессе написания песен FOZZY, объяснив:



«Теперь, когда мы работаем над песней в таком режиме, мы понимаем, что важно быть настолько совершенными, насколько это возможно. Если вы работаете шеф-поваром, то это похоже на ужин из легких закусок, и мы знаем, что у вас есть единственный шанс приготовить идеальное блюдо для этого клиента. И наши поклонники преданы нам, и, поскольку мы существуем уже давно, у нас сложились невероятные отношения с нашими поклонниками, они заслуживают самого лучшего, особенно учитывая, что, как я уже сказал, мы выпускаем всего одну песню за один раз. И, возможно, наступит момент, когда мы будем выпускать по две-три песни в год. На самом деле все сводится к тому, каков материал? У нас есть три или четыре песни, для которых мы уже подготовили черновые демо-версии. Так что, я думаю, "Fall In Line" — самая хорошая из всех, что мы когда-либо сочиняли, все это придало нам сил на таком позднем этапе нашей карьеры, что мы все еще способны писать интересные песни и в то же время не потакать своим желаниям. Потому что я не хочу вступать в ту фазу, когда ты пишешь для себя. И они настолько погружены в себя, что не собираются общаться ни с кем другим. Я реально считаю, что есть артисты, которые вступают в такие периоды своей жизни, когда их песни блуждают и [они] не сфокусированы, и я уверен, что работа с отличным продюсером помогает.



Мне 57 лет. Когда я делал альбомы в STUCK MOJO, когда мне было чуть за двадцать, это был совсем другой процесс. Он был гораздо более спонтанным. Он был гораздо более реакционным. Он был основан на эмоциях, которые я испытывал. И сейчас написание песен — это скорее интеллектуальный процесс. Мы слушаем другие альбомы. Я послушаю альбом QUEEN, я послушаю альбом PINK FLOYD и пластинку AC/DC, и мы напишем о том, что нам действительно понравилось в этих альбомах. Что из этого вдохновляло нас, когда мы были детьми? Так что мы проходим через множество подобных исследований того, что делало нас самих такими большими поклонниками музыки, когда мы были моложе».







