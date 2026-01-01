Arts
2 фев 2026 : 		 Новый альбом ACID REIGN выйдет весной

31 мар 2022 : 		 ACID REIGN расстались с гитаристом

2 ноя 2019 : 		 Кавер-версия SUZANNE VEGA от ACID REIGN

6 авг 2019 : 		 Новое видео ACID REIGN

5 июл 2019 : 		 ACID REIGN выпускают новый альбом

5 июн 2019 : 		 ACID REIGN на Dissonance Productions

1 мар 2017 : 		 Новый сингл ACID REIGN выйдет весной

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления ACID REIGN

25 июл 2015 : 		 Видео с текстом от ACID REIGN

13 июл 2015 : 		 Дата выхода нового сингла ACID REIGN

11 июн 2015 : 		 Обложка нового сингла ACID REIGN

7 май 2015 : 		 ACID REIGN возвращаются!
Новый альбом ACID REIGN выйдет весной



ACID REIGN сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Daze Of The Week", выйдет 15 мая. Это первый студийный материал с момента выхода в 2019 пластинки "The Age Of Entitlement".






просмотров: 143

