Acid Reign
Великобритания
-
http://acidreignofficial.co.uk/
Myspace:
http://myspace.com/acidreignthrash
Facebook:
http://www.facebook.com/acid.reign.thrash
2 фев 2026
:
Новый альбом ACID REIGN выйдет весной
31 мар 2022
:
ACID REIGN расстались с гитаристом
2 ноя 2019
:
Кавер-версия SUZANNE VEGA от ACID REIGN
6 авг 2019
:
Новое видео ACID REIGN
5 июл 2019
:
ACID REIGN выпускают новый альбом
5 июн 2019
:
ACID REIGN на Dissonance Productions
1 мар 2017
:
Новый сингл ACID REIGN выйдет весной
12 окт 2015
:
Видео с выступления ACID REIGN
25 июл 2015
:
Видео с текстом от ACID REIGN
13 июл 2015
:
Дата выхода нового сингла ACID REIGN
11 июн 2015
:
Обложка нового сингла ACID REIGN
7 май 2015
:
ACID REIGN возвращаются!
сегодня
Новый альбом ACID REIGN выйдет весной
ACID REIGN сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Daze Of The Week", выйдет 15 мая. Это первый студийный материал с момента выхода в 2019 пластинки "The Age Of Entitlement".
