Гитарист ACCEPT выпускает ЕР



Гитарист ACCEPT Philip Shouse 27 февраля выпустит дебютный ЕР "Side 1" на Kingdom/Sound Pollution. Первый сингл из этой работы, "Run Away From You", доступен ниже:



01. Run Away From You

02. The Naked Empress

03. It Gets Better

04. Won't Let Go (Again)

05. Time Bomb







