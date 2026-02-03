Arts
Новости
*

Megadeth

*



3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе
Успехи в чартах MEGADETH



MEGADETH благодаря новому альбому Megadeth заняли первую строчку национальных чартов Billboard Top 200 — ранее коллектив добивался лишь серебра. Всего в карьере коллектива это девятая позиция, попавшая в чарты.

Также MEGADETH впервые в своей карьере заняли первую строчку национальных австралийских чартов с новой работой "Megadeth". В Top 50 группа попадала одиннадцать раз и из них три раза в десять лучших: "Youthanasia" (peaking at No. 9 in 1994), "Dystopia" (No. 6 in 2016) и "The Sick, The Dying… And The Dead" (No. 2 in 2022).






Комментарии

3 фев 2026
С
Санчез
Заслуженно, я считаю.
