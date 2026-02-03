сегодня



Успехи в чартах MEGADETH



MEGADETH благодаря новому альбому Megadeth заняли первую строчку национальных чартов Billboard Top 200 — ранее коллектив добивался лишь серебра. Всего в карьере коллектива это девятая позиция, попавшая в чарты.



Также MEGADETH впервые в своей карьере заняли первую строчку национальных австралийских чартов с новой работой "Megadeth". В Top 50 группа попадала одиннадцать раз и из них три раза в десять лучших: "Youthanasia" (peaking at No. 9 in 1994), "Dystopia" (No. 6 in 2016) и "The Sick, The Dying… And The Dead" (No. 2 in 2022).











+1 -0



( 1 ) просмотров: 139

