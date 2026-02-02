Arts
Новости
Guns N' Roses

2 фев 2026 : 		 SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»

4 дек 2025 : 		 Новые песни GUNS N' ROSES

25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES
SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»



SLASH в недавнем интервью ответил, стоит ли ждать альбома с новым материалом GUNS N' ROSES, написанным вместе с Duff'ом и Axl'ом:

«Мы уже написали кучу всякой х.. и, так что нам просто нужно собраться и по-настоящему погрузиться в процесс проработки всего материала, понять, какими будут песни, записать их и все такое прочее. И это то, что еще предстоит сделать. Скорее всего, это произойдет раньше, чем позже, потому что мы выпустили все остальные материалы и гастролировали большую часть десятилетия. И мы давно хотели это сделать. Вопрос только в том, чтобы собраться с силами. Когда это произойдет, когда мы скажем: "Ладно, больше ничего не отвлекает. Мы просто сделаем это". В любом случае. Но это обязательно будет».

На вопрос о том, правда ли он и Duff несколько переработали партии для недавно выпущенных песен "Atlas" и "Nothin', а сами треки были готовы еще до их возвращения в коллектив, SLASH ответил:

«Ну, в какой-то момент после того, как мы снова собрались вместе, у нас состоялся разговор. У Axl'a была куча неизданного материала, и мы его послушали. Мы сказали: "Мы могли бы переделать бас и гитары для этой песни" и "вот эта была бы классной". И со временем мы так и сделали. Для начала мы записали пару песен. Я думаю, что "Hard Skool" и "Absurd" были первыми двумя, которые мы записали, а затем еще парочкой. И "Nothin" и "Atlas" были последними двумя песнями, которые мы записали; все уже сделано, и это последние две, которые остались. И, да, это было весело, потому что все они реально классные. Это не то же самое, что сочинять их с самого начала, но мне все равно приходится сочинять материал, чтобы учесть изменения и все такое. Так что для меня это интересный проект — и, думаю, для Duff'a тоже, — просто для того, чтобы придумать новые идеи для чего-то, что уже было предварительно записано».




КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Хуйни без Иззи
Сочинили на изи
2 фев 2026
С
Санчез
Тонна хуйни, как по мне, пошла после 1991.
2 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Санчез, стрэдлин ушел, и группа по пизде пошла
2 фев 2026
С
Санчез
Вашингтон Ирвинг, да мне кажется даже, что кроме дебюта у них почти ничего стоющего нет. Толи хард рок вышел частично из моды, толи исписались...
2 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Санчез, ну не, оба Use Your Illusion мне нравятся не меньше, потрясные альбомы. Да, они более помпезные, лощеные, и того угара дебютника в них нет, но это офигенная музыка.
А дебютник это вообще разъеб, эталон. Как же классно было бы оказаться на их концерте в те времена, эх…
2 фев 2026
J
Jack of Diamonds
Санчез, демократия лучший альбом
просмотров: 542

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
