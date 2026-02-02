сегодня



SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»



SLASH в недавнем интервью ответил, стоит ли ждать альбома с новым материалом GUNS N' ROSES, написанным вместе с Duff'ом и Axl'ом:



«Мы уже написали кучу всякой х.. и, так что нам просто нужно собраться и по-настоящему погрузиться в процесс проработки всего материала, понять, какими будут песни, записать их и все такое прочее. И это то, что еще предстоит сделать. Скорее всего, это произойдет раньше, чем позже, потому что мы выпустили все остальные материалы и гастролировали большую часть десятилетия. И мы давно хотели это сделать. Вопрос только в том, чтобы собраться с силами. Когда это произойдет, когда мы скажем: "Ладно, больше ничего не отвлекает. Мы просто сделаем это". В любом случае. Но это обязательно будет».



На вопрос о том, правда ли он и Duff несколько переработали партии для недавно выпущенных песен "Atlas" и "Nothin', а сами треки были готовы еще до их возвращения в коллектив, SLASH ответил:



«Ну, в какой-то момент после того, как мы снова собрались вместе, у нас состоялся разговор. У Axl'a была куча неизданного материала, и мы его послушали. Мы сказали: "Мы могли бы переделать бас и гитары для этой песни" и "вот эта была бы классной". И со временем мы так и сделали. Для начала мы записали пару песен. Я думаю, что "Hard Skool" и "Absurd" были первыми двумя, которые мы записали, а затем еще парочкой. И "Nothin" и "Atlas" были последними двумя песнями, которые мы записали; все уже сделано, и это последние две, которые остались. И, да, это было весело, потому что все они реально классные. Это не то же самое, что сочинять их с самого начала, но мне все равно приходится сочинять материал, чтобы учесть изменения и все такое. Так что для меня это интересный проект — и, думаю, для Duff'a тоже, — просто для того, чтобы придумать новые идеи для чего-то, что уже было предварительно записано».







