все новости группы
сегодня
JOHN CORABI: «У меня ровно с MÖTLEY CRÜE»
JOHN CORAB в недавнем интервью ответил на вопрос, какие у него сейчас отношения с участниками MÖTLEY CRÜE:
«Если бы я сейчас увидел Vince, он бы, наверное, обнял меня: "Привет, Crabby". И мы бы, наверное, сели и выпили по коктейлю вместе. У меня никогда не было проблем с ним. Даже когда он вернулся и записывал альбом "Generation Swine" [для воссоединения] [с MOTLEY CRUE], я посидел с ним немного и поговорил. Я такой: "Эй, чувак, у меня нет никаких обид". Он такой: "Да и у меня нет". Я такой: "Сочувствую вашей дочери". Он такой: "Сожалею, что у вашего сына диабет". И с тех пор я видел Vince миллион раз. Ему все равно. Он такой: "О, да, чувак. И мы сядем в его автобус, или он приедет в моем, и мы будем просто сидеть и нести чушь часами».
Говоря о своих отношениях с некоторыми другими участниками MÖTLEY CRÜE, John сказал:
«Честно говоря, я просто... Боже, мы с Tommy [Lee, барабанщиком MÖTLEY CRÜE] переписывались всего месяц назад. Мы ходили туда-сюда. И он увидел, что я заключил контракт со звукозаписывающей компанией. Он такой: "Эй, удачи с записью, братан". Я поставил ему кое-что, и он такой: "Круто". Я до сих пор общаюсь с Mick'ом [Mars, бывшим гитаристом MÖTLEY CRÜE]… Я разговариваю с ним. Но Mick с головой ушел в свои дела. В промежутке между [DEAD] DAISIES и сольным альбомом, который я только что [завершил], я был занят больше, чем когда-либо.… Это было безумие. У нас с ним дни рождения с разницей примерно в две недели. Так что я получу от него сообщение на свой день рождения. Я отправлю ему письмо. Если я увижу забавный мем, шутку или что-то еще, я отправлю это ему. И так у меня все хорошо со всеми этими ребятами. К сожалению, единственный, с кем я по-настоящему не общаюсь, — это Nikki [Sixx, басист MOTLEY CRUE], но это его выбор.
Я не расстроен ни из-за кого из этих парней. Я не могу сказать об этих парнях ничего плохого. Но суть в том, что, я думаю, я пытался сказать, что многие фанаты просто думают, что мы с Vince'ом терпеть не можем друг друга, и это очень далеко от истины… Так что мне хорошо со всеми этими парнями. Даже Nikki — если бы он зашел сюда и захотел поговорить, я бы сказал: "Эй, чувак, как у тебя дела? Как дела? Как там дети?" Но неважно. Что есть, то есть. Так что между мной и MOTLEY CRUE вообще все ровно».
