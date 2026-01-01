Arts
2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил новую главу в его истории, которая не связана с историческим прошлым:

«Я всегда шутил, что моя третья книга воспоминаний будет называться "Моя жизнь после Deth". Но прежде чем написать эту книгу, прежде чем рассказать эту историю, нужно прожить эту жизнь.

Моя жизнь никогда не ограничивалась рамками MEGADETH. И так было ещё до того, как мы создали группу. Я посвятил свою жизнь этой группе. Когда мы создали эту группу, особенно в первые 20 лет, за 18 лет до того, как Dave закончил деятельность группы, я отдавал всё этой команде. А когда он закончил деятельность, я решил: "Я больше не буду вверять свою жизнь в руки одного человека, который может просто остановить поезд". И это нормально. Это был момент перелома в жизни. И это тот момент, когда я сказал себе: "Ладно, что ещё есть кроме этого?" И снова, вместо того, чтобы озлобиться, я постарался стать лучше. Я вёл работу с артистами для Peavey, поступил в колледж, создал семью, у меня была совсем другая жизнь, о которой я в основном рассказывал, когда вернулся в MEGADETH в 2010 году, в своей книге "My Life With Deth". Потому что это был своего рода баланс между взрослением, жизнью, переходом от мальчика к юноше, затем к взрослому, находясь в то же время в этой очень зажигательной рок-группе, которая, конечно, часто попадала в заголовки газет, но не отличалась стабильностью. В ней было много всего этого фейерверка. И именно это делало её такой крутой. Крутой рок-н-ролл всегда должен создавать ощущение, что группа вот-вот сойдёт с рельсов. Нет слов более верных, чем «сумасшедший поезд» [отсылка к песне Оззи "Crazy Train" — прим. ред.] Вот почему, я думаю, нам всем нравится эта песня. Но это так и есть. А потом в жизни наступает момент, когда ты говоришь себе: "Есть пословица: "Когда мальчик становится мужчиной, мужчина должен отказаться от мальчишеских привычек". Итак, ты проходишь через этот переходный период в жизни, когда ты понимаешь: это называется "взрослением". И ты думаешь: "Так вот что это такое". Итак, ты проходишь через эту фазу. И я думаю, что затем наступает следующий этап, когда ты понимаешь, что взросление — это тоже не так уж и прекрасно.

Музыка сохраняет нас молодыми. Есть ещё одна фраза — детская вера. Никогда не теряйте ту маленькую искру внутри, когда ребёнок открывает для себя что-то новое и свежее и открывает рождественский подарок, новую игрушку на Рождество. В этом есть что-то, что также заложено в нас как в людях. И я думаю, что музыка связывает нас. Я только что видел это в Rock N' Roll Fantasy Camp. Это группа взрослых, которые собираются вместе, чтобы остановить мир на четыре или пять дней.
"Давайте погуляем и позажигаем". И я обнаружил, что если не вести катастрофический образ жизни в туре, рок-н-ролл сохраняет молодость души. Я вижу это у многих своих друзей. Все говорят: "О Боже, THE ROLLING STONES". Да, есть причина, по которой они всё ещё живы. Потому что они каждый вечер играют рок-н-ролл. Как KISS и все остальные. Опять же, если вы не разрушаете свою жизнь наркотиками, алкоголем и подобным образом жизни, который на самом деле уже не существует и, конечно, больше не приемлем. Я думаю, что музыка — не обязательно рок-н-ролл — всегда находит способ стать элементом твоей жизни и образа жизни. Вот такая история. А для меня это бас-гитара. Слава Богу, что бас-гитара нашла меня, потому что я не могу сказать, что я нашел её. Я нашёл себя в 11 лет. И слава Богу, она была моей спутницей на протяжении всей моей жизни. Она всё ещё со мной. Я всё ещё могу играть на ней достаточно хорошо. И я понял: я думаю, что мы с басом будем вместе всю жизнь. Так что давайте продолжим рассказывать эту историю».




