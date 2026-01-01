Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 50
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Peter Criss

3 фев 2026 : 		 PETER CRISS о том, как оказался в KISS

30 янв 2026 : 		 PETER CRISS о победе над раком

15 янв 2026 : 		 PETER CRISS ответил GENE SIMMONS по поводу Beth

5 янв 2026 : 		 PETER CRISS: «Жаль, что с Эйсом мы так ничего и не сделали вместе»

24 дек 2025 : 		 PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом

23 дек 2025 : 		 PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»

9 дек 2025 : 		 PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре

27 ноя 2025 : 		 PETER CRISS исполнил песню KISS

3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
PETER CRISS о том, как оказался в KISS



PETER CRISS в недавнем интервью Rock Candy поговорил многих аспектах своей карьеры, включая появление в KISS:

«Я поместил объявление в местной газете [после того, как мои предыдущие группы CHELSEA и LIPS распались], и именно тогда позвонил [будущий басист/вокалист KISS] Gene Simmons. Он спросил меня: "Ты высокий?", "Ты привлекательный?", "У тебя длинные волосы?", "Ты готов носить платье и туфли на высоких каблуках?", "Ты готов красить губы?" Я не мог поверить в то, о чем он меня спрашивал, но эти вопросы очаровали меня. Тогда я сказал своей жене: "Я должен познакомиться с этим парнем".

Незадолго до этого мы проводили медовый месяц в Лондоне, и я нашел там кое-что действительно классное. Так что, когда я отправился в студию Electric Lady в Нью-Йорке, чтобы впервые встретиться с Gene и Paul, я как следует приоделся.. Позже в тот день Gene сказал мне, что принял меня за рок-звезду, приехавшую в студию записывать альбом».

Когда Criss присоединился к Simmons и Stanley, группа некоторое время играла втроем, но вскоре появился человек, которому суждено было стать моим близким другом.

«Мы разместили объявление в местной газете о поиске ведущего гитариста. До Эйса мы прослушали довольно много музыкантов, но он появился в мотоциклетной куртке и разноцветных кроссовках. Там уже играл какой-то другой парень, но Эйсу было все равно. Он прошел мимо того парня, подключился к сети и начал играть сам. И мы все обернулись, посмотрели друг на друга и воскликнули "Вот черт!". Он сразу же попал куда нужно!»

На решение KISS пользоваться косметикой повлияли глэм-рок и ALICE COOPER, но THE BEATLES также были частью мыслительного процесса квартета.

«У Джона [Леннона], Пола [Маккартни], Джорджа [Харрисона] и Ринго [Старра] были свои поклонники, а также люди, которые любили всю группу. Мы хотели того же... поэтому мы взяли концепцию, которую они разработали, и сделали ее более театральной. Мы сказали: "Давайте попробуем наложить грим и посмотрим, что получится". Поэтому мы купили очень дешевую клоунскую белую косметику — сначала, я думаю, даже крем для обуви — и начали наносить ее на репетиции в этом дерьмовом лофте без отопления. Было так холодно, что нам приходилось постоянно носить пальто, но именно тогда мы экспериментировали с разными образами».

Но как только группа стала знаменитой, грим привел к разочарованию, когда широкая публика не знала, как они выглядят на самом деле.

«Как только мы начали добиваться успеха, нам захотелось, чтобы нас узнавали, чтобы мы раздавали автографы и чтобы дети возле отелей кричали нам. Я ходил по клубам в Нью-Йорке и говорил парню на входе, что я Peter Criss из KISS. Они отвечали: "Да конечно!" В конце концов, я начал брать с собой водительские права и другие документы, удостоверяющие личность, чтобы доказать, что я действительно Peter Criss. Было довольно забавно, что вся эта история с гримом обернулась против меня».

Недавняя церемония награждения KISS в Кеннеди-центре в декабре прошлого года стала шансом для оригинальной группы снова собраться вместе, но, к сожалению, Фрэйли скончался всего за несколько недель до этого, 16 октября, и Peter'y было очень тяжело с этим справиться.

«Мне было тяжело, потому что Эйса там не было. Он был очень взволнован этой возможностью. Он сказал: "Pete, я реально с нетерпением этого жду". Так что мне было очень тяжело, когда его не было рядом... В тот день я много раз плакал, на самом деле, просто не выдержал. Я скучал по Эйсу, и это было совсем не то... Было здорово получить награду, но я так сильно горевал, что у меня сильно болело сердце».

Несколько недель назад Peter выпустил новый сольный альбом, и он чувствует мотивацию и желание показать миру, что он подтянутый, здоровый и продуктивный музыкант.

«Я не употреблял наркотики 42 года, и я бросил пить 30 лет назад, я слишком стар для этого дерьма! Итак, сейчас вы видите настоящего Peter Criss. И знаете что? Я хоть и не наркоман, но просто помешан на барабанах!»




просмотров: 191

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом