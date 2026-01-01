сегодня



PETER CRISS о том, как оказался в KISS



PETER CRISS в недавнем интервью Rock Candy поговорил многих аспектах своей карьеры, включая появление в KISS:



«Я поместил объявление в местной газете [после того, как мои предыдущие группы CHELSEA и LIPS распались], и именно тогда позвонил [будущий басист/вокалист KISS] Gene Simmons. Он спросил меня: "Ты высокий?", "Ты привлекательный?", "У тебя длинные волосы?", "Ты готов носить платье и туфли на высоких каблуках?", "Ты готов красить губы?" Я не мог поверить в то, о чем он меня спрашивал, но эти вопросы очаровали меня. Тогда я сказал своей жене: "Я должен познакомиться с этим парнем".



Незадолго до этого мы проводили медовый месяц в Лондоне, и я нашел там кое-что действительно классное. Так что, когда я отправился в студию Electric Lady в Нью-Йорке, чтобы впервые встретиться с Gene и Paul, я как следует приоделся.. Позже в тот день Gene сказал мне, что принял меня за рок-звезду, приехавшую в студию записывать альбом».



Когда Criss присоединился к Simmons и Stanley, группа некоторое время играла втроем, но вскоре появился человек, которому суждено было стать моим близким другом.



«Мы разместили объявление в местной газете о поиске ведущего гитариста. До Эйса мы прослушали довольно много музыкантов, но он появился в мотоциклетной куртке и разноцветных кроссовках. Там уже играл какой-то другой парень, но Эйсу было все равно. Он прошел мимо того парня, подключился к сети и начал играть сам. И мы все обернулись, посмотрели друг на друга и воскликнули "Вот черт!". Он сразу же попал куда нужно!»



На решение KISS пользоваться косметикой повлияли глэм-рок и ALICE COOPER, но THE BEATLES также были частью мыслительного процесса квартета.



«У Джона [Леннона], Пола [Маккартни], Джорджа [Харрисона] и Ринго [Старра] были свои поклонники, а также люди, которые любили всю группу. Мы хотели того же... поэтому мы взяли концепцию, которую они разработали, и сделали ее более театральной. Мы сказали: "Давайте попробуем наложить грим и посмотрим, что получится". Поэтому мы купили очень дешевую клоунскую белую косметику — сначала, я думаю, даже крем для обуви — и начали наносить ее на репетиции в этом дерьмовом лофте без отопления. Было так холодно, что нам приходилось постоянно носить пальто, но именно тогда мы экспериментировали с разными образами».



Но как только группа стала знаменитой, грим привел к разочарованию, когда широкая публика не знала, как они выглядят на самом деле.



«Как только мы начали добиваться успеха, нам захотелось, чтобы нас узнавали, чтобы мы раздавали автографы и чтобы дети возле отелей кричали нам. Я ходил по клубам в Нью-Йорке и говорил парню на входе, что я Peter Criss из KISS. Они отвечали: "Да конечно!" В конце концов, я начал брать с собой водительские права и другие документы, удостоверяющие личность, чтобы доказать, что я действительно Peter Criss. Было довольно забавно, что вся эта история с гримом обернулась против меня».



Недавняя церемония награждения KISS в Кеннеди-центре в декабре прошлого года стала шансом для оригинальной группы снова собраться вместе, но, к сожалению, Фрэйли скончался всего за несколько недель до этого, 16 октября, и Peter'y было очень тяжело с этим справиться.



«Мне было тяжело, потому что Эйса там не было. Он был очень взволнован этой возможностью. Он сказал: "Pete, я реально с нетерпением этого жду". Так что мне было очень тяжело, когда его не было рядом... В тот день я много раз плакал, на самом деле, просто не выдержал. Я скучал по Эйсу, и это было совсем не то... Было здорово получить награду, но я так сильно горевал, что у меня сильно болело сердце».



Несколько недель назад Peter выпустил новый сольный альбом, и он чувствует мотивацию и желание показать миру, что он подтянутый, здоровый и продуктивный музыкант.



«Я не употреблял наркотики 42 года, и я бросил пить 30 лет назад, я слишком стар для этого дерьма! Итак, сейчас вы видите настоящего Peter Criss. И знаете что? Я хоть и не наркоман, но просто помешан на барабанах!»







