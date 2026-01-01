Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 44
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 44
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
Sevendust

2 фев 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

21 янв 2026 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

24 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

5 ноя 2025 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

8 сен 2025 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года

17 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом
Новое видео SEVENDUST



SEVENDUST выпустят новую работу, получившую название One, первого мая на Napalm Records:

01. One
02. Unbreakable
03. Is This The Real You
04. Threshold
05. We Won
06. Construct
07. Bright Side
08. The Drop
09. Blood Price
10. Misdirection

Видео к Is This The Real You? доступно ниже.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
