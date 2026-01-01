сегодня



Новое видео SEVENDUST



SEVENDUST выпустят новую работу, получившую название One, первого мая на Napalm Records:



01. One

02. Unbreakable

03. Is This The Real You

04. Threshold

05. We Won

06. Construct

07. Bright Side

08. The Drop

09. Blood Price

10. Misdirection



Видео к Is This The Real You? доступно ниже.







