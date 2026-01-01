сегодня



Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»



SCOTTI HILL в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, как дела у группы с поиском вокалиста:



«Да, мы работаем над этим. Через несколько недель мы действительно приступим к работе. Дайте-ка подумать — примерно через неделю мы сделаем объявление, чтобы добиться реального успеха, и мы сделаем это, найдем подходящего человека для этой работы и вернемся к ней».



После того, как интервьюер отметил, что "вокалист должен быть действительно первоклассным", чтобы справиться с материалом SKID ROW, Skotti согласился:



«Это нелегкая работа. На самом деле, это нелегкая работа. Я имею в виду, что этот материал действительно трудно петь. И это должно быть правильное взаимодействие, потому что в нашей группе мы отлично ладим. Мы реально хорошо ладим. Мы — семья, и нам нужен кто-то, кто будет с нами как семья».







