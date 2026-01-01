Arts
Новости
Skid Row

3 фев 2026 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»

29 янв 2026 : 		 Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом

11 окт 2025 : 		 Басист SKID ROW о запоминающихся моментах в студии

22 сен 2025 : 		 Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»

24 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : 		 SKID ROW о решении AEROSMITH

30 июл 2024 : 		 SKID ROW о поисках вокалиста
Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»



SCOTTI HILL в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, как дела у группы с поиском вокалиста:

«Да, мы работаем над этим. Через несколько недель мы действительно приступим к работе. Дайте-ка подумать — примерно через неделю мы сделаем объявление, чтобы добиться реального успеха, и мы сделаем это, найдем подходящего человека для этой работы и вернемся к ней».

После того, как интервьюер отметил, что "вокалист должен быть действительно первоклассным", чтобы справиться с материалом SKID ROW, Skotti согласился:

«Это нелегкая работа. На самом деле, это нелегкая работа. Я имею в виду, что этот материал действительно трудно петь. И это должно быть правильное взаимодействие, потому что в нашей группе мы отлично ладим. Мы реально хорошо ладим. Мы — семья, и нам нужен кто-то, кто будет с нами как семья».




просмотров: 181

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
