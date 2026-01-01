Arts
Новости
*

Eyehategod

3 фев 2026 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «У нас очень демократичная группа»

1 дек 2025 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Поддержка мне очень помогла»

30 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления EYEHATEGOD

30 ноя 2024 : 		 У EYEHATEGOD полно материала

5 июл 2024 : 		 EYEHATEGOD работают над новым материалом

17 авг 2023 : 		 Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD

22 май 2022 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от EYEHATEGOD

5 май 2022 : 		 Новое видео EYEHATEGOD

19 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

18 фев 2021 : 		 Видео с текстом от EYEHATEGOD

7 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

15 янв 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

4 дек 2020 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

19 ноя 2020 : 		 EYEHATEGOD на Century Media

18 июн 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD не закончил запись своих партий

29 май 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Мы как бактерия... и никуда не исчезнем»

12 мар 2020 : 		 EYEHATEGOD отменили концерты в России

27 ноя 2019 : 		 EYEHATEGOD завершили запись

18 окт 2019 : 		 Переиздание EYEHATEGOD выйдет осенью

9 июл 2019 : 		 Барабанщика EYEHATEGOD ограбили в Мексике

8 авг 2017 : 		 Видео полного выступления EYEHATEGOD

17 апр 2017 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

16 дек 2016 : 		 Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию

23 ноя 2016 : 		 Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD
Вокалист EYEHATEGOD: «У нас очень демократичная группа»



Mike Williams в недавнем интервью ответил на вопрос, создает ли группа больше треков для альбома чем он того требует:

«Обычно да. Это зависит от того, сколько песен будет написано, а сколько — отвергнуто. Никогда не знаешь наверняка. Я думаю, мы постараемся написать 10 или 11 хороших песен и посмотрим, какие из них понравятся, а может, и больше».

На вопрос о том, как участники EYEHATEGOD решают, какие песни войдут в каждый альбом, Mike ответил:

«Ну, это должно быть как-то связано со всем остальным материалом. Мы очень демократичная группа. Теперь, когда нас четверо, каждый является частью нашей группы. Мы заботимся о том, чтобы все были довольны принятыми решениями. Мы всегда пишем вчетвером. Мы не разделяем работу и не исключаем кого-то из-за того, что они не внесли свой вклад. Каждый вносит свой вклад по-своему».

Что касается того, что происходит с песней, если она не попадает в альбом, и попадает ли она в "банк", чтобы он и его коллеги по группе могли вернуться к ней и попробовать записать в другой раз, Mike ответил:

«Да таких банков тысяча. Вероятно, песни, риффы и партии есть повсюду. Я знаю, что есть одна песня, которая должна была войти в одноименный альбом, но кто-то недавно выложил ее в Сеть. Потому что мы пару раз играли ее вживую без вокала. Но мы записали ее для одноименного альбома, но не использовали — возможно, потому, что из-за неё альбом получился бы слишком длинным. Это была отличная песня, она просто не вписывалась в тот альбом. Но эта песня есть. Она есть у меня на компьютере. Возможно, однажды мы так и сделаем… Я хочу переделать вокал, если мы когда-нибудь это сделаем, то все выпустим. Но это будет что-то вроде бонус-трека или чего-то в этом роде. Однако у нас есть кассеты и записи на телефоны, риффы и песни, которые мы никогда не использовали».




