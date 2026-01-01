сегодня



Вокалист EYEHATEGOD: «У нас очень демократичная группа»



Mike Williams в недавнем интервью ответил на вопрос, создает ли группа больше треков для альбома чем он того требует:



«Обычно да. Это зависит от того, сколько песен будет написано, а сколько — отвергнуто. Никогда не знаешь наверняка. Я думаю, мы постараемся написать 10 или 11 хороших песен и посмотрим, какие из них понравятся, а может, и больше».



На вопрос о том, как участники EYEHATEGOD решают, какие песни войдут в каждый альбом, Mike ответил:



«Ну, это должно быть как-то связано со всем остальным материалом. Мы очень демократичная группа. Теперь, когда нас четверо, каждый является частью нашей группы. Мы заботимся о том, чтобы все были довольны принятыми решениями. Мы всегда пишем вчетвером. Мы не разделяем работу и не исключаем кого-то из-за того, что они не внесли свой вклад. Каждый вносит свой вклад по-своему».



Что касается того, что происходит с песней, если она не попадает в альбом, и попадает ли она в "банк", чтобы он и его коллеги по группе могли вернуться к ней и попробовать записать в другой раз, Mike ответил:



«Да таких банков тысяча. Вероятно, песни, риффы и партии есть повсюду. Я знаю, что есть одна песня, которая должна была войти в одноименный альбом, но кто-то недавно выложил ее в Сеть. Потому что мы пару раз играли ее вживую без вокала. Но мы записали ее для одноименного альбома, но не использовали — возможно, потому, что из-за неё альбом получился бы слишком длинным. Это была отличная песня, она просто не вписывалась в тот альбом. Но эта песня есть. Она есть у меня на компьютере. Возможно, однажды мы так и сделаем… Я хочу переделать вокал, если мы когда-нибудь это сделаем, то все выпустим. Но это будет что-то вроде бонус-трека или чего-то в этом роде. Однако у нас есть кассеты и записи на телефоны, риффы и песни, которые мы никогда не использовали».







+0 -0



просмотров: 84

