Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене



В прошлую субботу, 31 января, во время исполнения первой песни на концерте THE EXPLOITED в Schlachthof, Висбаден, Германия, Walter David "Wattie" Buchan упал в обморок, и ему потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, где, согласно информации, предоставленной на месте концерта, "чувствовал себя хорошо".



В воскресенье (1 февраля) THE EXPLOITED опубликовали в социальных сетях следующее заявление:



«Поскольку Wattie вчера упал в обморок во время выступления в Висбадене (Германия), мы вынуждены отменить предстоящие концерты в Таллине и Риге. Мы стараемся подобрать новые даты как можно скорее. О прибытии в Росток и Берлин мы сообщим, как только появится дополнительная информация.



Сейчас он находится в больнице для наблюдения и обследований. В последние дни у него был грипп, и он страдает от обезвоживания. Вот почему он потерял сознание. Спасибо и любовь всем замечательным людям, которые проявили заботу и немедленно оказали первую помощь. Мы будем держать вас в курсе событий!»







