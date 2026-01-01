Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 47
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 44
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 47
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 44
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*

The Exploited

*



2 фев 2026 : 		 Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене

30 июл 2024 : 		 Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить еще альбом!»

14 дек 2022 : 		 Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE EXPLOITED

16 мар 2021 : 		 У барабанщика THE EXPLOITED инфаркт

10 апр 2017 : 		 Вокалист THE EXPLOITED попал в больницу

25 фев 2017 : 		 THE EXPLOITED отреагировали на известия об убийстве фаната после концерта группы в Санкт-Петербурге

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления THE EXPLOITED

12 дек 2014 : 		 Новый альбом THE EXPLOITED выйдет летом

8 мар 2014 : 		 Концертное видео THE EXPLOITED

28 фев 2014 : 		 Трейлер переизданий THE EXPLOITED

14 фев 2014 : 		 У вокалиста THE EXPLOITED сердечный приступ

18 янв 2014 : 		 THE EXPLOITED на NUCLEAR BLAST RECORDS

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта THE EXPLOITED

1 дек 2010 : 		 Тур THE EXPLOITED перенесен на февраль
2 фев 2026

Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене



В прошлую субботу, 31 января, во время исполнения первой песни на концерте THE EXPLOITED в Schlachthof, Висбаден, Германия, Walter David "Wattie" Buchan упал в обморок, и ему потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, где, согласно информации, предоставленной на месте концерта, "чувствовал себя хорошо".

В воскресенье (1 февраля) THE EXPLOITED опубликовали в социальных сетях следующее заявление:

«Поскольку Wattie вчера упал в обморок во время выступления в Висбадене (Германия), мы вынуждены отменить предстоящие концерты в Таллине и Риге. Мы стараемся подобрать новые даты как можно скорее. О прибытии в Росток и Берлин мы сообщим, как только появится дополнительная информация.

Сейчас он находится в больнице для наблюдения и обследований. В последние дни у него был грипп, и он страдает от обезвоживания. Вот почему он потерял сознание. Спасибо и любовь всем замечательным людям, которые проявили заботу и немедленно оказали первую помощь. Мы будем держать вас в курсе событий!»




Сообщений нет

просмотров: 298

