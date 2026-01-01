сегодня



POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми



Post Malone, участники GUNS N' ROSES Slash и Duff McKagan, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith и продюсер Andrew Watt исполнили композицию BLACK SABBATH War Pigs в рамках Грэмми в память об Оззи Осборне. Церемония вручения транслировалась на Paramount+ первого февраля.











+1 -0



просмотров: 61

