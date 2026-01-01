Arts
*

Anthrax

*



3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью

14 янв 2025 : 		 DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX

26 дек 2024 : 		 Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANTHRAX выступили с Joey Vera



zoom
ANTHRAX выступили с Joey Vera в рамках круиза 70000 Tons Of Metal. Frank Bello не присутствовал на этих выступлениях, так как был номинирован на Грэмми за кавер-версию BLACK SABBATH Changes вместе с Yungblud




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 105

 ||| =]
[=     =]
