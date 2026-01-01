сегодня



ANTHRAX выступили с Joey Vera



ANTHRAX выступили с Joey Vera в рамках круиза 70000 Tons Of Metal. Frank Bello не присутствовал на этих выступлениях, так как был номинирован на Грэмми за кавер-версию BLACK SABBATH Changes вместе с Yungblud







