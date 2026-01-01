TURNSTILE получили Грэмми за "Best Metal Performance" и "Best Rock Album"
TURNSTILE получили Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Группа также претендовала на награду в "Best Rock Album", "Best Rock Song" ("Never Enough"),"Best Rock Performance" ("Never Enough") и "Best Alternative Music Performance" ("Seein' Stars") — это первый раз, когда одна группа в один год номинируется в категория Rock, Alternative и Metal.
В категории "Best Metal Performance" на Грэмми претендовали:
