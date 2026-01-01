Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 47
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 44
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 47
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 44
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
[= ||| все новости группы



*

Turnstile

*
| - |

|||| 2 фев 2026

TURNSTILE получили Грэмми за "Best Metal Performance" и "Best Rock Album"



zoom
TURNSTILE получили Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Группа также претендовала на награду в "Best Rock Album", "Best Rock Song" ("Never Enough"),"Best Rock Performance" ("Never Enough") и "Best Alternative Music Performance" ("Seein' Stars") — это первый раз, когда одна группа в один год номинируется в категория Rock, Alternative и Metal.

В категории "Best Metal Performance" на Грэмми претендовали:

* DREAM THEATER - "Night Terror"
* GHOST - "Lachryma"
* SLEEP TOKEN - "Emergence"
* SPIRITBOX - "Soft Spine"
* TURNSTILE - "Birds"

В категории "Best Rock Album" на Грэмми также претендовали:

DEFTONES' "Private Music"
HAIM "I Quit"
LINKIN PARK "From Zero"
Yungblud's "Idols"
TURNSTILE "Never Enough"






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 127

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом