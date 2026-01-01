2 фев 2026



TURNSTILE получили Грэмми за "Best Metal Performance" и "Best Rock Album"



TURNSTILE получили Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Группа также претендовала на награду в "Best Rock Album", "Best Rock Song" ("Never Enough"),"Best Rock Performance" ("Never Enough") и "Best Alternative Music Performance" ("Seein' Stars") — это первый раз, когда одна группа в один год номинируется в категория Rock, Alternative и Metal.



В категории "Best Metal Performance" на Грэмми претендовали:



* DREAM THEATER - "Night Terror"

* GHOST - "Lachryma"

* SLEEP TOKEN - "Emergence"

* SPIRITBOX - "Soft Spine"

* TURNSTILE - "Birds"



В категории "Best Rock Album" на Грэмми также претендовали:



DEFTONES' "Private Music"

HAIM "I Quit"

LINKIN PARK "From Zero"

Yungblud's "Idols"

TURNSTILE "Never Enough"











