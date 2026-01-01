Arts
Новости
2 фев 2026 : 		 YUNGBLUD получил Грэмми за кавер-версию BLACK SABBATH

8 янв 2026 : 		 Почему BLACK SABBATH не выпустили "Scary Dreams"

27 ноя 2025 : 		 Гитара KIRK HAMMETT с концерта BLACK SABBATH ушла за 76 800 долларов

17 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE ответила первому менеджеру BLACK SABBATH

17 ноя 2025 : 		 Первый менеджер BLACK SABBATH предъявил Sharon

2 окт 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH

10 сен 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»

8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом
2 фев 2026

YUNGBLUD получил Грэмми за кавер-версию BLACK SABBATH



Yungblud получил Грэмми в категории "Best Rock Performance" за свою версию композиции BLACK SABBATH "Changes", которую он исполнил в рамках июльского выступления на стадионе Villa Park в Бирмингеме. В оригинале этот трек вошел в альбома BLACK SABBATH "Vol. 4"

«Ты не ожидаешь, что окажешься здесь, и, черт возьми, ты здесь, так что это просто нечто.

Я искренне благодарен за то, что вырос в любви к кумиру, который помогает тебе понять себя не только как музыканта, но и как мужчину. Но затем завязать с ними отношения и почтить память на их последнем концерте... Кажется, это так странно осознать и принять».

Далее певец поблагодарил всю семью Осборнов, прежде чем отметить, что в выступлении "Changes" приняли участие "шесть поколений рок-музыкантов, [которые] объединились во имя нашего жанра, во имя SABBATH и во имя Оззи Осборна".

«Я очень люблю этот жанр. Это все, что я когда-либо знал. Мы хотим посвятить это, и я хочу посвятить это всем сотрудникам гитарного магазина, в котором я вырос, и всем, у кого есть гитарный магазин или спальня с мечтой. Рок-музыка, б$$$ь, возвращается. Берегись, поп-музыка, мы тебя, б$$$ь, достанем!

Когда я в последний раз видел Оззи Осборна, ты спросил меня, можешь ли ты что-нибудь для меня сделать. Я ответил, что музыки было достаточно, и я могу с уверенностью сказать от имени всех нас, что она остается в силе и будет продолжаться вечно. Ты будешь со мной каждый раз, когда я буду нервничать, и на сцене на каждом концерте.

Боже, благослови рок-музыку и боже, благослови Fucking Оззи Осборна!»




