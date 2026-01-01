2 фев 2026



YUNGBLUD получил Грэмми за кавер-версию BLACK SABBATH



Yungblud получил Грэмми в категории "Best Rock Performance" за свою версию композиции BLACK SABBATH "Changes", которую он исполнил в рамках июльского выступления на стадионе Villa Park в Бирмингеме. В оригинале этот трек вошел в альбома BLACK SABBATH "Vol. 4"



«Ты не ожидаешь, что окажешься здесь, и, черт возьми, ты здесь, так что это просто нечто.



Я искренне благодарен за то, что вырос в любви к кумиру, который помогает тебе понять себя не только как музыканта, но и как мужчину. Но затем завязать с ними отношения и почтить память на их последнем концерте... Кажется, это так странно осознать и принять».



Далее певец поблагодарил всю семью Осборнов, прежде чем отметить, что в выступлении "Changes" приняли участие "шесть поколений рок-музыкантов, [которые] объединились во имя нашего жанра, во имя SABBATH и во имя Оззи Осборна".



«Я очень люблю этот жанр. Это все, что я когда-либо знал. Мы хотим посвятить это, и я хочу посвятить это всем сотрудникам гитарного магазина, в котором я вырос, и всем, у кого есть гитарный магазин или спальня с мечтой. Рок-музыка, б$$$ь, возвращается. Берегись, поп-музыка, мы тебя, б$$$ь, достанем!



Когда я в последний раз видел Оззи Осборна, ты спросил меня, можешь ли ты что-нибудь для меня сделать. Я ответил, что музыки было достаточно, и я могу с уверенностью сказать от имени всех нас, что она остается в силе и будет продолжаться вечно. Ты будешь со мной каждый раз, когда я буду нервничать, и на сцене на каждом концерте.



Боже, благослови рок-музыку и боже, благослови Fucking Оззи Осборна!»







