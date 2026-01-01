Arts
Новости
*

Cream

*



3 фев 2026 : 		 Концертное видео CREAM

2 май 2024 : 		 Кавер-версия CREAM от POSTMODERN JUKEBOX

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз CREAM выйходит на виниле

3 дек 2019 : 		 Бокс-сет CREAM выйдет зимой

11 окт 2019 : 		 BILL WARD почтил память барабанщика CREAM

8 окт 2019 : 		 Музыканты RUSH, QUEEN, THE BEATLES, THE ROLLING STONES, WHITESNAKE и многих других групп почтила память Джинджера Бейкера

7 окт 2019 : 		 CARMINE APPICE почтил память барабанщика CREAM

6 окт 2019 : 		 Умер барабанщик CREAM

30 сен 2019 : 		 Барабанщик CREAM "неплохо справляется"

26 сен 2019 : 		 Барабанщик CREAM серьезно болен

1 дек 2016 : 		 Делюкс-издание дебютного альбома CREAM выйдет зимой

7 июл 2016 : 		 Барабанщик CREAM перенес операцию

18 июн 2015 : 		 Барабанщик CREAM клеймит тяжёлую музыку

27 окт 2014 : 		 Музыканты KISS, BLACK SABBATH, RUSH, MEGADETH отреагировали на известие о смерти вокалиста CREAM

25 окт 2014 : 		 Умер вокалист/басист CREAM

11 мар 2012 : 		 NEIL PEART, JOHNNY ROTTEN в документальном фильме об ударнике CREAM
Концертное видео CREAM



White Room (Live from Royal Albert Hall 2005), концертное видео CREAM, доступно ниже. Этот ролик опубликован по случаю переиздания концертного релиза Royal Albert Hall, London, May 2-3-5-6 2005, выпущенного на тройном виниле и двойном CD.




Сообщений нет

просмотров: 82

