Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 50
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 50
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
[= ||| все новости группы



*

Seventh Wonder

*



3 фев 2026 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

21 июл 2023 : 		 SEVENTH WONDER готовят переиздание

13 июн 2023 : 		 TOMMY KAREVIK ушёл из SEVENTH WONDER

10 июн 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания

4 май 2022 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

30 мар 2022 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

17 мар 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом

27 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

18 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 сен 2018 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

20 май 2018 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью

24 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SEVENTH WONDER

16 сен 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

30 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

11 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER

19 июл 2016 : 		 Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре

3 май 2016 : 		 SEVENTH WONDER на FRONTIERS

17 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

28 июн 2014 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

2 янв 2013 : 		 Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013

5 дек 2012 : 		 SEVENTH WONDER начали работу над альбомом

25 июн 2012 : 		 Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER

23 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео SEVENTH WONDER



zoom
"Eternal Flame", новое видео SEVENTH WONDER, доступно для просмотра ниже.



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 фев 2026
M
Mateas89
Сначала послушал, подумал что чет как-то простенько слишком для них. Потом ток прочитал, что это кавер на Норума.

Ну, голос у новенького, вроде, приятный, но надо с собственным материалом послушать.
просмотров: 135

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом