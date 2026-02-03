×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
95
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
50
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
48
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
95
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
50
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
48
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
все новости группы
Seventh Wonder
Швеция
Power Metal
Progressive Metal
http://www.seventhwonder.nu
Myspace:
http://www.myspace.com/officialsw
VK.com:
https://www.instagram.com/seventhwonderofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/seventhwonderofficial/
3 фев 2026
:
Новое видео SEVENTH WONDER
21 июл 2023
:
SEVENTH WONDER готовят переиздание
13 июн 2023
:
TOMMY KAREVIK ушёл из SEVENTH WONDER
10 июн 2022
:
Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания
4 май 2022
:
Новое видео SEVENTH WONDER
30 мар 2022
:
Новая песня SEVENTH WONDER
17 мар 2022
:
Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом
27 июн 2019
:
Новое видео SEVENTH WONDER
18 июн 2019
:
Новое видео SEVENTH WONDER
10 сен 2018
:
Новая песня SEVENTH WONDER
20 май 2018
:
Новое видео SEVENTH WONDER
12 апр 2018
:
Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью
24 окт 2016
:
Видео с текстом от SEVENTH WONDER
16 сен 2016
:
Концертный трек SEVENTH WONDER
30 авг 2016
:
Концертный трек SEVENTH WONDER
11 авг 2016
:
Концертный трек SEVENTH WONDER
29 июл 2016
:
Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER
19 июл 2016
:
Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре
3 май 2016
:
SEVENTH WONDER на FRONTIERS
17 сен 2014
:
Видео с выступления SEVENTH WONDER
28 июн 2014
:
Новое видео SEVENTH WONDER
10 июн 2013
:
Видео с выступления SEVENTH WONDER
2 янв 2013
:
Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013
5 дек 2012
:
SEVENTH WONDER начали работу над альбомом
25 июн 2012
:
Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER
23 ноя 2010
:
Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER
18 окт 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома SEVENTH WONDER
3 сен 2010
:
Новое видео SEVENTH WONDER
сегодня
Новое видео SEVENTH WONDER
"Eternal Flame", новое видео SEVENTH WONDER, доступно для просмотра ниже.
http://www.seventhwonder.nu
+1
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
3 фев 2026
M
Mateas89
Сначала послушал, подумал что чет как-то простенько слишком для них. Потом ток прочитал, что это кавер на Норума.
Ну, голос у новенького, вроде, приятный, но надо с собственным материалом послушать.
просмотров: 135
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Ну, голос у новенького, вроде, приятный, но надо с собственным материалом послушать.