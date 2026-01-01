Новый альбом MISSION IN BLACK выйдет весной

MISSION IN BLACK выпустят новую работу, получившую название Divinity Of Lies, 24 апреля. За сведение и мастеринг вновь отвечал Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan), за оформление — Simon Bossert (Powerwolf, Keep Of Kalessin, Night In Gales, and many more). Альбом будет доступен на виниле, CD, в цифровом варианте и в виде лимитированного бокс-сета:
“Pulse Of The Awakening”
“Rise”
“Something To Die For”
“Divinity Of Lies”
“Burn With Me”
“World Of Demise”
“Fighter”
“Liquid Fire”
“As Mountains High And Oceans Deep”
“Embers”
