все новости группы
сегодня
Пчеловоды на Napalm Records
Napalm Records сообщил о подписании контракта с дуэтом таинственных пчеловодов, TABERNIS, дебютный альбом которых получил название Seasons Of The Dark Hive и будет выпущен 24 апреля в следующих вариантах:
– 1LP Gatefold (White Label Edition), incl. Booklet, Covercard, Certificate (signed, handnumbered) – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– Vinyl Bundle Black incl. Coin Bag, Lore & Notebook, Shaped Patch, 2 Bee Seed Packs – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold (Deluxe Edition) Translucent Yellow/Black , incl. Booklet – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– CD-Bundle, incl. Coin Bag, Lore& Notebook, Shaped Patch, 2 Bee Seed Packs – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– 1CD Digisleeve
– Digital Album
Трек-лист:
“Sanctus”
“Tenebrae”
“Noctilis”
“Mel Obscurum (Palästinalied)”
“Sylvanot”
“Verbah Oblitah”
“Aurora”
“Florenscentia”
“Apem Vidi (Ai Vist Lo Lop)”
“Lupanar Apum”
“Apiare”
“Hive Dance (Bransle du maître de la maison)”
“Meliferum”
“Calcinae”
“Apes Saltis”
«Гул пересек завесу. Из века в век, передаваемый дыханием и памятью, Темный Улей сохранялся. Tabernis не следует по пути, он резонирует. То, о чем когда-то шептались, теперь снова становится единым целым. Признавая важность этого живого ритуала, Napalm Records присоединяются к Темному Улью, выводя гул за пределы его истоков!»
