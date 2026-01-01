×
все новости группы
Warrant
США
Hard Rock
Glam Metal
http://www.warrantweb.net
Myspace:
http://www.myspace.com/warrantband
3 фев 2026
:
Альбом WARRANT выйдет на виниле
4 сен 2025
:
JOEY ALLEN: «Финансово WARRANT сейчас успешнее, чем в прошлом»
15 июл 2025
:
Выйдет незаконченная песня бывшего вокалиста WARRANT
22 апр 2025
:
Вокалист WARRANT не против новой музыки
20 мар 2025
:
Вокалист WARRANT о возможности новой музыки
12 фев 2025
:
Басист WARRANT обещает нереализованный материал
29 ноя 2024
:
Вокалист WARRANT: «Мы будем продолжать играть, пока нужны»
2 ноя 2024
:
WARRANT думают о документалке
30 май 2024
:
Вокалист WARRANT о тяготах туровой жизни: «И где я сегодня нахожусь?»
6 апр 2024
:
Рассказ о выступлениях WARRANT
3 мар 2024
:
Рассказ о выступлениях WARRANT
27 дек 2023
:
Почему JERRY DIXON не играл с WARRANT на последних концертах?
22 дек 2023
:
Видео с выступления WARRANT
13 дек 2023
:
WARRANT пока на паузе
1 окт 2023
:
Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»
4 апр 2023
:
Видео с выступления WARRANT
21 мар 2023
:
WARRANT работают над новым материалом
12 ноя 2021
:
Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна
26 июл 2021
:
WARRANT выступили без JERRY DIXON
7 июл 2021
:
Видео с выступления WARRANT
12 июн 2021
:
Гитарист WARRANT: «Никто не был готов к смерти Джени»
11 июн 2021
:
JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT
22 май 2021
:
Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»
16 май 2021
:
Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»
6 май 2021
:
Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом
30 мар 2021
:
Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома
3 мар 2021
:
Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT
8 окт 2020
:
Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»
16 июл 2020
:
Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»
30 июн 2020
:
Гитарист WARRANT намекает на новую музыку
28 май 2020
:
Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»
30 апр 2020
:
Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA
25 апр 2020
:
Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'
20 апр 2020
:
Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш
17 апр 2020
:
Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD
13 апр 2020
:
Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT
3 апр 2020
:
Акустика от вокалиста WARRANT
30 мар 2020
:
Акустика от гитариста WARRANT
9 янв 2020
:
Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован
22 окт 2019
:
Рассказ о выступлении WARRANT
22 май 2019
:
JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»
28 фев 2019
:
Барабанщик WARRANT победил рак
28 дек 2017
:
Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT
10 май 2017
:
Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»
5 май 2017
:
Новое видео WARRANT
21 апр 2017
:
Новая песня WARRANT
8 апр 2017
:
Новая песня WARRANT
8 апр 2017
:
Новое видео WARRANT
4 апр 2017
:
Видео с выступления WARRANT
25 мар 2017
:
Новая песня WARRANT
10 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома WARRANT
10 фев 2017
:
Новая песня WARRANT
24 янв 2017
:
Название нового альбома WARRANT
10 ноя 2016
:
Видео с выступления WARRANT
7 ноя 2016
:
WARRANT готовятся к записи
11 окт 2016
:
Барабанщик WARRANT перенес операцию
12 авг 2016
:
WARRANT начнут запись в декабре
13 мар 2016
:
Гитарист WARRANT не одобрил обложку посмертного альбома JANI LANE'a
29 фев 2016
:
MICHAEL ANTHONY присоединился к вокалисту WARRANT
19 фев 2016
:
Сборник кавер-версий бывшего вокалиста WARRANT
16 фев 2016
:
У WARRANT есть пять песен
14 янв 2016
:
Видео от WARRANT
11 авг 2015
:
Видео с выступления WARRANT
18 май 2015
:
Видео с выступления WARRANT
16 июл 2014
:
Видео с выступления WARRANT
5 мар 2013
:
Вокалист WARRANT исполнил песню в акустике
1 мар 2012
:
Барабанщик WARRANT выпустил цифровой ЕР
17 дек 2011
:
Барабанщик WARRANT выпустил рождественнский альбом
13 дек 2011
:
Бывший вокалист WARRANT не оставил завещания
17 окт 2011
:
Новое видео WARRANT
6 окт 2011
:
Бывший вокалист WARRANT умер от алкогольного отравления
23 авг 2011
:
На месте смерти JANI LANE'а найдена загадочная записка
15 авг 2011
:
JANI LANE'а выгнали из отеля незадолго до смерти
14 авг 2011
:
WARRANT отдали дань уважения JANI LANE на концерте
14 авг 2011
:
Следствие пыталось установить причину, по которой экс-вокалист WARRANT находился в мотеле
13 авг 2011
:
Сестра Jani Lane'a (WARRANT): “Алкоголизм это не то, что он выбрал”
13 авг 2011
:
Менеджер Jani Lane'a (WARRANT): “Я потерял дорогого друга”
13 авг 2011
:
Полиция опубликовала новости о смерти Jani Lane'a (WARRANT)
13 авг 2011
:
WARRANT о JANI LANE
12 авг 2011
:
SLASH, ALICE COOPER, NIKKI SIXX, BRET MICHAELS почтили память JANI LANE (ex-WARRANT)
12 авг 2011
:
Умер бывший вокалист WARRANT
16 июн 2011
:
Бывший вокалист WARRANT работает над новым материалом
4 май 2011
:
Новое видео WARRANT
20 апр 2011
:
Семплы с нового альбома WARRANT
11 апр 2011
:
Обложка нового альбома WARRANT
11 апр 2011
:
Бывший вокалист WARRANT планирует тур и ЕР
25 фев 2011
:
Название нового альбома WARRANT
24 фев 2011
:
WARRANT начали сведение альбома
10 июл 2010
:
EPK от WARRANT
22 июн 2010
:
WARRANT исполнили новую песню на концерте
9 авг 2009
:
WARRANT начали запись альбома
8 апр 2008
:
WARRANT анонсировали первый концерт за 14 лет в оригинальном составе
сегодня
Альбом WARRANT выйдет на виниле
В апреле этого года по случаю 30-летнего юбилея на CD и виниле будет выпущен альбом WARRANT Belly To Belly Vol. 1:
“In The End (There’s Nothing)”
“Feels Good”
“Letter To A Friend”
“A.Y.M. (Angry Young Man)”
“Indian Giver”
“Falling Down”
“Interlude # 1”
“Solid”
“All 4 U”
“Coffee House”
“Interlude # 2”
“Vertigo”
“Room With A View”
“Nobody Else”
http://www.warrantweb.net
просмотров: 75
