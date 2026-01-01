сегодня



Альбом WARRANT выйдет на виниле



В апреле этого года по случаю 30-летнего юбилея на CD и виниле будет выпущен альбом WARRANT Belly To Belly Vol. 1:



“In The End (There’s Nothing)”

“Feels Good”

“Letter To A Friend”

“A.Y.M. (Angry Young Man)”

“Indian Giver”

“Falling Down”

“Interlude # 1”

“Solid”

“All 4 U”

“Coffee House”

“Interlude # 2”

“Vertigo”

“Room With A View”

“Nobody Else” http://www.warrantweb.net





+0 -0



просмотров: 75

