*

Warrant

*



3 фев 2026 : 		 Альбом WARRANT выйдет на виниле

4 сен 2025 : 		 JOEY ALLEN: «Финансово WARRANT сейчас успешнее, чем в прошлом»

15 июл 2025 : 		 Выйдет незаконченная песня бывшего вокалиста WARRANT

22 апр 2025 : 		 Вокалист WARRANT не против новой музыки

20 мар 2025 : 		 Вокалист WARRANT о возможности новой музыки

12 фев 2025 : 		 Басист WARRANT обещает нереализованный материал

29 ноя 2024 : 		 Вокалист WARRANT: «Мы будем продолжать играть, пока нужны»

2 ноя 2024 : 		 WARRANT думают о документалке

30 май 2024 : 		 Вокалист WARRANT о тяготах туровой жизни: «И где я сегодня нахожусь?»

6 апр 2024 : 		 Рассказ о выступлениях WARRANT

3 мар 2024 : 		 Рассказ о выступлениях WARRANT

27 дек 2023 : 		 Почему JERRY DIXON не играл с WARRANT на последних концертах?

22 дек 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

13 дек 2023 : 		 WARRANT пока на паузе

1 окт 2023 : 		 Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»

4 апр 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

21 мар 2023 : 		 WARRANT работают над новым материалом

12 ноя 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна

26 июл 2021 : 		 WARRANT выступили без JERRY DIXON

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления WARRANT

12 июн 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Никто не был готов к смерти Джени»

11 июн 2021 : 		 JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT

22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома
Альбом WARRANT выйдет на виниле



В апреле этого года по случаю 30-летнего юбилея на CD и виниле будет выпущен альбом WARRANT Belly To Belly Vol. 1:

“In The End (There’s Nothing)”
“Feels Good”
“Letter To A Friend”
“A.Y.M. (Angry Young Man)”
“Indian Giver”
“Falling Down”
“Interlude # 1”
“Solid”
“All 4 U”
“Coffee House”
“Interlude # 2”
“Vertigo”
“Room With A View”
“Nobody Else”



просмотров: 75

