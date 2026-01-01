Arts
Новости
Simple Stone

сегодня

Новое видео SIMPLE STONE



"T.O.A.", новое видео группы SIMPLE STONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nine, выпущенного 30 января на Curtain Call Records:

Ain’t So Pretty
T.O.A.
One Last Sunday
Light In The Sky
Breathe
Holding On To Life
Hit The Road
Lipstick Cigarette
Memories
Let Them Fade




просмотров: 43

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом