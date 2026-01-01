Arts
*

Degreed

*
| - |

сегодня

Новое видео DEGREED



zoom
“Broken Dreams”, новое видео DEGREED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Curtain Calls, релиз которого намечен на десятое апреля на Frontiers Music Srl:

“One Helluva Ride”
“Holding On To Yesterday”
“Believe”
“Guiding Light”
“My Blood”
“Curtain Calls”
“The Rambler”
“Matter Of The Heart”
“Broken Dreams”
“Promise Me”




