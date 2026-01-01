×
Новая песня PAPA ROACH
96
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
51
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
32
Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности
29
Дата :
с
по
все новости группы

Degreed
Degreed
Швеция
Hard Rock
Melodic Rock
http://www.degreedmusic.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/degreedmusic
9 фев 2026
:
Новое видео DEGREED
12 фев 2025
:
Новое видео DEGREED
8 янв 2025
:
Новое видео DEGREED
29 ноя 2024
:
Новое видео DEGREED
29 май 2023
:
Видео с текстом от DEGREED
28 апр 2023
:
Новое видео DEGREED
15 янв 2022
:
Видео с текстом от DEGREED
12 дек 2021
:
Новое видео DEGREED
25 июн 2015
:
Новое видео DEGREED
3 июн 2015
:
Семплы нового альбома DEGREED
22 май 2015
:
Новый альбом DEGREED выйдет в июне
15 янв 2015
:
Видео с текстом от DEGREED
сегодня
Новое видео DEGREED
“Broken Dreams”, новое видео DEGREED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Curtain Calls, релиз которого намечен на десятое апреля на Frontiers Music Srl:
“One Helluva Ride”
“Holding On To Yesterday”
“Believe”
“Guiding Light”
“My Blood”
“Curtain Calls”
“The Rambler”
“Matter Of The Heart”
“Broken Dreams”
“Promise Me”
