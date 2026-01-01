Arts
Новости
Creye

Новая песня CREYE



“Left In Silence”, новая песня CREYE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома IV Aftermath, релиз которого намечен на 24 апреля на Frontiers Music Srl:

“Something Missing”
“Bad Romance”
“Rust”
“Left In Silence”
“Don’t Talk About It”
“Through The Window”
“Only You”
“Glow”
“Aligned”
“The Last Night On Earth”
“Clay”




просмотров: 103

