Mr. Big
США
Hard Rock
http://www.mrbigsite.com
Myspace:
http://www.myspace.com/mrbig70soriginal
Facebook:
https://www.facebook.com/mrbigmusic/
9 фев 2026
:
MR. BIG исполняют “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay”
24 дек 2025
:
BILLY SHEEHAN о новой музыке MR. BIG
14 ноя 2025
:
Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»
9 авг 2025
:
Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»
21 июл 2025
:
Профессиональное видео с выступления MR. BIG
15 май 2025
:
Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»
1 май 2025
:
Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»
26 фев 2025
:
MR. BIG отыграли новое последнее шоу
16 фев 2025
:
Новые последние концерты MR. BIG
27 дек 2024
:
Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»
10 ноя 2024
:
ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»
29 окт 2024
:
Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»
6 окт 2024
:
Вокалист MR. BIG хочет сдать назад
29 авг 2024
:
Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила
26 авг 2024
:
MR. BIG сыграли последний концерт
28 июл 2024
:
Фрагмент нового релиза MR. BIG
27 июл 2024
:
Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»
25 июл 2024
:
BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»
21 июл 2024
:
Видео с выступления MR. BIG
17 июл 2024
:
Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью
15 июл 2024
:
Новое видео MR. BIG
20 июн 2024
:
Новое видео MR. BIG
28 май 2024
:
ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой
23 май 2024
:
Новая песня MR. BIG
16 май 2024
:
«Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG
15 май 2024
:
Видео с выступления MR. BIG
8 май 2024
:
Новый альбом MR. BIG выйдет летом
2 май 2024
:
Вокалист MR. BIG: «Над обложкой думали уйму времени»
9 апр 2024
:
BILLY SHEEHAN о появлении MICHELE LUPPI в составе MR. BIG
8 апр 2024
:
Профессиональное видео с выступления MR. BIG
2 апр 2024
:
BILLY SHEEHAN не против стриминга
27 мар 2024
:
MR. BIG выступили с Michele Luppi
22 мар 2024
:
MICHELE LUPPI поможет MR. BIG
19 мар 2024
:
Профессиональное видео с выступления MR. BIG
24 янв 2024
:
Видео полного выступления MR. BIG
22 янв 2024
:
Видео с выступления MR. BIG
15 янв 2024
:
MR. BIG открыли американский тур
18 дек 2023
:
MR. BIG готовятся к записи
21 ноя 2023
:
У MR. BIG есть 10-13 песен
30 сен 2023
:
Вокалист MR. BIG: «Эти гастроли и на этом все»
14 сен 2023
:
ERIC MARTIN, STEVE BROWN и P.J. FARLEY исполнили песни MR. BIG и TRIXTER
10 авг 2023
:
За кулисами MR. BIG
3 авг 2023
:
Видео полного выступления MR. BIG
2 авг 2023
:
MR. BIG в Сеуле
26 июл 2023
:
Видео с выступления MR. BIG
23 июл 2023
:
Видео с выступления MR. BIG
22 июл 2023
:
Новый барабанщик MR. BIG о первом выступлении
20 июл 2023
:
MR. BIG отыграли первое шоу с новым барабанщиком
24 апр 2023
:
Неизданный трек MR. BIG
18 апр 2023
:
BILLY SHEEHAN: «MR. BIG думают о новом материале»
7 мар 2023
:
MR. BIG нашли барабанщика и едут в тур
25 фев 2023
:
100 миллионов MR. BIG
6 фев 2023
:
Басист MR. BIG — о сессионном барабанщике: «Я гарантирую, что вы будете очень довольны»
29 дек 2022
:
Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли
1 дек 2022
:
Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»
29 ноя 2022
:
MR. BIG нашли ударника
15 ноя 2022
:
ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут
2 сен 2022
:
MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году
13 янв 2022
:
BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG
1 янв 2022
:
Фрагмент переиздания MR. BIG
25 дек 2021
:
Обучающее видео от MR. BIG
24 ноя 2021
:
Вскрытие от MR. BIG
8 ноя 2021
:
PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG
2 ноя 2021
:
Видео с текстом от MR. BIG
19 окт 2021
:
Обучающее видео от MR. BIG
16 авг 2021
:
Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»
1 авг 2021
:
MR. BIG переиздали альбом
6 апр 2021
:
Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG
10 фев 2021
:
MR. BIG выпускают концертный релиз
27 дек 2020
:
Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC
16 ноя 2020
:
BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG
28 сен 2020
:
YOYOKA исполняет MR. BIG
17 июн 2020
:
FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику
17 июн 2020
:
BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»
12 ноя 2019
:
Басист MR. BIG о будущем группы
29 янв 2019
:
Профессиональное видео с выступления MR. BIG
28 авг 2018
:
Профессиональное видео с выступления MR. BIG
21 авг 2018
:
ERIC MARTIN о будущем MR. BIG
13 июн 2018
:
Фрагмент нового DVD MR. BIG
3 май 2018
:
Концертный релиз MR. BIG выйдет летом
6 мар 2018
:
MR. BIG почтят память барабанщика
16 фев 2018
:
GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи
16 фев 2018
:
Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи
9 фев 2018
:
Умер барабанщик MR. BIG
28 дек 2017
:
MR. BIG в Маниле
15 июл 2017
:
Новое видео MR. BIG
1 июл 2017
:
Новая песня MR. BIG
16 июн 2017
:
Новая песня MR. BIG
14 июн 2017
:
Выход нового альбома MR. BIG отложен
12 июн 2017
:
Акустика от MR. BIG
5 июн 2017
:
Новое видео MR. BIG
2 июн 2017
:
Рассказ о создании новой песни MR. BIG
22 май 2017
:
Новая песня MR. BIG
9 май 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG
20 апр 2017
:
У MR. BIG уже готовы шесть новых песен
18 апр 2017
:
Новый альбом MR. BIG появится осенью
16 сен 2016
:
MR. BIG собирают идеи для нового альбома
6 июл 2015
:
LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"
23 мар 2015
:
Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic
9 дек 2014
:
MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG
29 окт 2014
:
Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе
28 сен 2014
:
Акустика от вокалиста MR. BIG
24 сен 2014
:
Новая песня MR. BIG
10 сен 2014
:
Новая песня MR. BIG
3 сен 2014
:
Новая песня MR. BIG
28 авг 2014
:
MR. BIG нашли барабанщика для тура
11 авг 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома MR. BIG
25 июл 2014
:
У барабанщика MR. BIG обнаружена болезнь Паркинсона
26 июн 2014
:
Новый альбом MR. BIG выйдет в сентябре
9 янв 2012
:
Видео с выступления MR. BIG
23 дек 2011
:
MR. BIG выпустят акустический концертный альбом
22 ноя 2011
:
Бокс-сет от MR. BIG выйдет в январе
2 авг 2011
:
Кавер-версия DEEP PURPE от MR. BIG
14 июл 2011
:
Видео с выступления MR. BIG
17 дек 2010
:
Семплы с нового альбома MR. BIG
11 дек 2010
:
Акустическая версия новой песни MR. BIG
27 ноя 2010
:
Новое видео MR. BIG
19 ноя 2010
:
Детали нового альбома MR. BIG
20 окт 2010
:
Новый альбом MR. BIG выйдет в январе
25 сен 2010
:
MR. BIG начали работу над новым альбомом
4 сен 2009
:
Объявлена дата выхода нового концертного альбома MR. BIG
26 авг 2009
:
Превью нового DVD MR. BIG
15 май 2008
:
MR. BIG «почти воссоединились»
сегодня
MR. BIG исполняют “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay”
MR. BIG в рамках визита в Sweetwater Studios исполнили композиции “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay” — видео доступно ниже.
