Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 32
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
Mr. Big

9 фев 2026 : 		 MR. BIG исполняют “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay”

24 дек 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о новой музыке MR. BIG

14 ноя 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»

9 авг 2025 : 		 Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

15 май 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»

1 май 2025 : 		 Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»

26 фев 2025 : 		 MR. BIG отыграли новое последнее шоу

16 фев 2025 : 		 Новые последние концерты MR. BIG

27 дек 2024 : 		 Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»

10 ноя 2024 : 		 ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»

29 окт 2024 : 		 Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»

6 окт 2024 : 		 Вокалист MR. BIG хочет сдать назад

29 авг 2024 : 		 Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила

26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG
MR. BIG исполняют “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay”



MR. BIG в рамках визита в Sweetwater Studios исполнили композиции “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay” — видео доступно ниже.




просмотров: 108

