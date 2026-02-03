Юбилейный бокс-сет от DARKTHRONE

DARKTHRONE отметят 40-летие творческой деятельности выпуском специального винилового бокс-сета на девять единиц, получившего название The Fist In The Face Of God и включающего в себя:
Disc 1 – A Blaze In The Northern Sky
Disc 2 – Under A Funeral Moon
Disc 3 – Transilvanian Hunger
Disc 4 – Panzerfaust
Disc 5 – Total Death
Disc 6 – Ravishing Grimness
Disc 7 – Plaguewielder
Disc 8 – Hate Them
Disc 9 – Sardonic Wrath
Disc 10 – DVD – NEW 2025 Band Interview with Harald Fossberg (Video) (53:16) + 2003 Interview + Live in Oslo, 1996
