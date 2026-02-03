Arts
*

Darkthrone

*



3 фев 2026 : 		 Юбилейный бокс-сет от DARKTHRONE

19 апр 2025 : 		 Юбилейный винил DARKTHRONE выйдет весной

10 сен 2024 : 		 Юбилейный винил DARKTHRONE

27 апр 2024 : 		 Видео с текстом от DARKTHRONE

12 апр 2024 : 		 Новое видео DARKTHRONE

14 мар 2024 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет весной

8 сен 2023 : 		 Юбилейный винил от DARKTHRONE

14 май 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DARKTHRONE

20 окт 2022 : 		 Новая песня DARKTHRONE

2 мар 2022 : 		 DARKTHRONE отмечают юбилей

25 июн 2021 : 		 Видео с текстом от DARKTHRONE

4 июн 2021 : 		 Новая песня DARKTHRONE

29 апр 2021 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет летом

23 мар 2021 : 		 Роботы исполняют DARKTHRONE

28 янв 2021 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет весной

11 янв 2021 : 		 DARKTHRONE завершили запись

31 май 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

23 апр 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

6 сен 2018 : 		 DARKTHRONE работают над новым альбомом

29 июн 2018 : 		 Винил DARKTHRONE выйдет летом

20 авг 2017 : 		 Демо DARKTHRONE выйдет осенью

27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком
3 фев 2026

Юбилейный бокс-сет от DARKTHRONE



DARKTHRONE отметят 40-летие творческой деятельности выпуском специального винилового бокс-сета на девять единиц, получившего название The Fist In The Face Of God и включающего в себя:

Disc 1 – A Blaze In The Northern Sky
Disc 2 – Under A Funeral Moon
Disc 3 – Transilvanian Hunger
Disc 4 – Panzerfaust
Disc 5 – Total Death
Disc 6 – Ravishing Grimness
Disc 7 – Plaguewielder
Disc 8 – Hate Them
Disc 9 – Sardonic Wrath
Disc 10 – DVD – NEW 2025 Band Interview with Harald Fossberg (Video) (53:16) + 2003 Interview + Live in Oslo, 1996



Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 фев 2026
WahrandPhain
Ммм, какой отличный бокс-сет - кроме 2, 3 и 4 всё можно смело выбрасывать
просмотров: 96

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом