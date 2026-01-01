сегодня



Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой



SCORPIONS 27 февраля выпустят обновленную по звуку версию дебютного альбома Lonesome Crow, которая будет доступна на виниле, в цифровом варианте и на CD. За новое звучание отвечал Hans-Martin Buff:



“I’m Goin’ Mad”

“It All Depends”

“Leave Me”

“In Search Of The Peace Of Mind”

“Inheritance”

“Action”

“Lonesome Crow”







