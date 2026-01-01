Arts
Новости
Новости
Scorpions

5 фев 2026 : 		 Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой

30 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS '72

27 янв 2026 : 		 Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS

23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником
Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой



SCORPIONS 27 февраля выпустят обновленную по звуку версию дебютного альбома Lonesome Crow, которая будет доступна на виниле, в цифровом варианте и на CD. За новое звучание отвечал Hans-Martin Buff:

“I’m Goin’ Mad”
“It All Depends”
“Leave Me”
“In Search Of The Peace Of Mind”
“Inheritance”
“Action”
“Lonesome Crow”




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
