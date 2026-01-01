Arts
Новости
Альбомы APOSTLE будут переизданы



Brutal Planet Records сообщили о планах выпуска обновленных версий двух альбомов APOSTLE:

– White Metal (1985) — впервые альбом выйдет на CD и виниле с демо 1984 года.
– Chariots Of Iron (1987) — впервые альбом будет официально издан на СВ

Ремастеринг материала провел Rob Colwell, 12-страничные буклеты будут снабжены редкими и ранее неопубликованными фотографиями.




просмотров: 66

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
