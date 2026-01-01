4 фев 2026



Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA



Профессиональное видео с выступления FULL METAL ORCHESTRA в Новой Зеландии в июле 2025 года, в рамках которого был исполнен хит METALLICA “Master Of Puppets”, доступно для просмотра ниже.



















+0 -0



просмотров: 132

