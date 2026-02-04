×
Дата :
с
по
Transport League
Швеция
Sludge Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/transportleagueband
Facebook:
https://www.facebook.com/transportleague
4 фев 2026
:
Кавер-версия DEPECHE MODE от TRANSPORT LEAGUE
9 сен 2024
:
Новая песня TRANSPORT LEAGUE
29 июн 2024
:
TRANSPORT LEAGUE на Black Lodge Records
5 дек 2021
:
Новое видео TRANSPORT LEAGUE
10 июн 2021
:
Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE
15 мар 2021
:
Новое видео TRANSPORT LEAGUE
11 авг 2020
:
TRANSPORT LEAGUE в студии
17 авг 2019
:
Новое видео TRANSPORT LEAGUE
31 май 2019
:
Новое видео TRANSPORT LEAGUE
13 мар 2019
:
Новое видео TRANSPORT LEAGUE
23 фев 2019
:
TRANSPORT LEAGUE нашли лейбл
4 ноя 2015
:
Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в ноябре
23 мар 2014
:
Новое видео TRANSPORT LEAGUE
31 янв 2014
:
Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE
21 янв 2014
:
Новый миньон TRANSPORT LEAGUE выйдет в феврале
15 ноя 2013
:
Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE
11 сен 2013
:
Гитарист TRANSPORT LEAGUE пропустит концерты из-за проблем со здоровьем
28 май 2013
:
Видео с выступления TRANSPORT LEAGUE
25 апр 2013
:
Новая песня TRANSPORT LEAGUE
21 апр 2013
:
Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в мае
22 мар 2013
:
Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE
8 авг 2011
:
TRANSPORT LEAGUE начнут запись в сентябре
17 авг 2010
:
TRANSPORT LEAGUE работают над новым материалом
4 фев 2026
Кавер-версия DEPECHE MODE от TRANSPORT LEAGUE
TRANSPORT LEAGUE представили видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE Wrong
4 фев 2026
K
KillTimer
Хорошую песню, конечно, очень сложно испортить) Тут пацаны как будто на оригинальный микс пару тонн примочек навесили
