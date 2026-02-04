Arts
Новости
*

Transport League

*



4 фев 2026 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от TRANSPORT LEAGUE

9 сен 2024 : 		 Новая песня TRANSPORT LEAGUE

29 июн 2024 : 		 TRANSPORT LEAGUE на Black Lodge Records

5 дек 2021 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

10 июн 2021 : 		 Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE

15 мар 2021 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

11 авг 2020 : 		 TRANSPORT LEAGUE в студии

17 авг 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

31 май 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

13 мар 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

23 фев 2019 : 		 TRANSPORT LEAGUE нашли лейбл

4 ноя 2015 : 		 Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в ноябре

23 мар 2014 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

31 янв 2014 : 		 Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE

21 янв 2014 : 		 Новый миньон TRANSPORT LEAGUE выйдет в феврале

15 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE

11 сен 2013 : 		 Гитарист TRANSPORT LEAGUE пропустит концерты из-за проблем со здоровьем

28 май 2013 : 		 Видео с выступления TRANSPORT LEAGUE

25 апр 2013 : 		 Новая песня TRANSPORT LEAGUE

21 апр 2013 : 		 Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в мае

22 мар 2013 : 		 Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE

8 авг 2011 : 		 TRANSPORT LEAGUE начнут запись в сентябре

17 авг 2010 : 		 TRANSPORT LEAGUE работают над новым материалом
4 фев 2026

Кавер-версия DEPECHE MODE от TRANSPORT LEAGUE



zoom
TRANSPORT LEAGUE представили видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE Wrong




Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 фев 2026
K
KillTimer
Хорошую песню, конечно, очень сложно испортить) Тут пацаны как будто на оригинальный микс пару тонн примочек навесили
