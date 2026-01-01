Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 49
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Новости
*

Prophets of Addiction

*
| - |

|||| 4 фев 2026

Новое видео PROPHETS OF ADDICTION



Slippin’ Away, новое видео группы PROPHETS OF ADDICTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Face The Music, выход которого состоялся 25 октября на BraveWords Records:

“Flavor Of The Danger”
“Let’s Get High”
“Slippin’ Away”
“Walk The World”
“Maggie May”
“Superhero”
“I Want You To Know”
“Hollywood”
“Wasted Tears”
“Last One In The Bar”
“Take Me To Your Leader”




просмотров: 99

