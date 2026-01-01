×
John Wetton
Великобритания
Pop Rock
Progressive Rock
https://johnwettonlegacy.co.uk/
5 фев 2026
:
Последнее шоу JOHN WETTON
1 авг 2023
:
Бокс-сет от JOHN WETTON
30 янв 2023
:
Новая книга о Джоне Уэттоне
9 июн 2017
:
Вышел концертный релиз ICON
23 апр 2016
:
JOHN WETTON болен раком?
10 мар 2015
:
JOHN WETTON выпустит компиляцию и концертный альбом
сегодня
Последнее шоу JOHN WETTON
Видео последнего выступления Джона Уэттона, которое состоялось в рамках проекта Rock Meets Classic 2015, доступно для просмотра ниже:
“Don’t Cry”
“The Smile Has Left Her Eyes”
“Only Time Will Tell”
“Heat Of The Moment”
Mat Sinner Band:
Zlatko Kresic – Keyboards
Oliver Hartmann – Guitar & Vocals
Alex Beyrodt – Guitar
Moritz Müller – Drums
Mat Sinner – Bass & Vocals
Amanda Somerville – Vocals
Tiffany Kirkland – Vocals
Kolinda Brosovic – Vocals
Sascha Krebs – Vocals
+0
-0
просмотров: 102
