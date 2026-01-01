Arts
Новости
Последнее шоу JOHN WETTON



Видео последнего выступления Джона Уэттона, которое состоялось в рамках проекта Rock Meets Classic 2015, доступно для просмотра ниже:

“Don’t Cry”
“The Smile Has Left Her Eyes”
“Only Time Will Tell”
“Heat Of The Moment”

Mat Sinner Band:
Zlatko Kresic – Keyboards
Oliver Hartmann – Guitar & Vocals
Alex Beyrodt – Guitar
Moritz Müller – Drums
Mat Sinner – Bass & Vocals
Amanda Somerville – Vocals
Tiffany Kirkland – Vocals
Kolinda Brosovic – Vocals
Sascha Krebs – Vocals




КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

