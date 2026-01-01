|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
LIK расстались с ударником
LIK опубликовали следующее сообщение:
«Chris Barkensjö принял решение уйти из группы. Это было чертовски увлекательное путешествие, у нас навсегда останутся приятные воспоминания о нем. Мы желаем ему всего наилучшего в его дальнейших начинаниях.
Что касается предстоящих концертов, то вас ждет настоящее удовольствие, поскольку не кто иной, как наш хороший друг Waltteri Väyrynen из OPETH возьмется за палочки и исполнит с нами настоящий стокгольмский дэт-металл на наших предстоящих концертах!»
Chris:
«Спасибо и прощайте! Я принял решение уйти из группы, одной из основателей которой я являлся с 2014 года. Причина проста: мне уже не в кайф и у меня нет той энергии, которая необходима для данной музыки, чтобы оставаться искренним и честным. Я не хочу филонить, да и группа заслуживает большего, а у меня страсть сошла на нет.
Решение принято вовсе не из-за каких-то конфликтов, сожалениях или отсутствия уважения к товарищам — совсем нет. Именно из уважения к коллегам я и принял подобное решение. Но моя страсть к игре на барабанах остается в силе.
Спасибо за все и что были со мной в этом приключении с 2014 года. Я желаю группе только успеха и ничего более.
Cheerio!
Chris»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет