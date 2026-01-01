Arts
Новости
*

LIK

*
| - |

|||| сегодня

LIK расстались с ударником



zoom
LIK опубликовали следующее сообщение:

«Chris Barkensjö принял решение уйти из группы. Это было чертовски увлекательное путешествие, у нас навсегда останутся приятные воспоминания о нем. Мы желаем ему всего наилучшего в его дальнейших начинаниях.

Что касается предстоящих концертов, то вас ждет настоящее удовольствие, поскольку не кто иной, как наш хороший друг Waltteri Väyrynen из OPETH возьмется за палочки и исполнит с нами настоящий стокгольмский дэт-металл на наших предстоящих концертах!»

Chris:

«Спасибо и прощайте! Я принял решение уйти из группы, одной из основателей которой я являлся с 2014 года. Причина проста: мне уже не в кайф и у меня нет той энергии, которая необходима для данной музыки, чтобы оставаться искренним и честным. Я не хочу филонить, да и группа заслуживает большего, а у меня страсть сошла на нет.

Решение принято вовсе не из-за каких-то конфликтов, сожалениях или отсутствия уважения к товарищам — совсем нет. Именно из уважения к коллегам я и принял подобное решение. Но моя страсть к игре на барабанах остается в силе.

Спасибо за все и что были со мной в этом приключении с 2014 года. Я желаю группе только успеха и ничего более.

Cheerio!
Chris»



[=     =]
