LIK расстались с ударником



LIK опубликовали следующее сообщение:



«Chris Barkensjö принял решение уйти из группы. Это было чертовски увлекательное путешествие, у нас навсегда останутся приятные воспоминания о нем. Мы желаем ему всего наилучшего в его дальнейших начинаниях.



Что касается предстоящих концертов, то вас ждет настоящее удовольствие, поскольку не кто иной, как наш хороший друг Waltteri Väyrynen из OPETH возьмется за палочки и исполнит с нами настоящий стокгольмский дэт-металл на наших предстоящих концертах!»



Chris:



«Спасибо и прощайте! Я принял решение уйти из группы, одной из основателей которой я являлся с 2014 года. Причина проста: мне уже не в кайф и у меня нет той энергии, которая необходима для данной музыки, чтобы оставаться искренним и честным. Я не хочу филонить, да и группа заслуживает большего, а у меня страсть сошла на нет.



Решение принято вовсе не из-за каких-то конфликтов, сожалениях или отсутствия уважения к товарищам — совсем нет. Именно из уважения к коллегам я и принял подобное решение. Но моя страсть к игре на барабанах остается в силе.



Спасибо за все и что были со мной в этом приключении с 2014 года. Я желаю группе только успеха и ничего более.



Cheerio!

Chris» https://likofficial.bandcamp.com/





