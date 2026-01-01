Arts
*

Subterranean Masquerade

*



3 фев 2026 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE стали SUBMASQ и готовят ЕР с кавер-версия

27 окт 2022 : 		 Концертное видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

21 фев 2022 : 		 Концертное видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

17 май 2021 : 		 Новое видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

25 мар 2021 : 		 Новое видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

27 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUBTERRANEAN MASQUERADE

23 янв 2021 : 		 Новое видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

16 дек 2020 : 		 Новый альбом SUBTERRANEAN MASQUERADE выйдет весной

24 июл 2020 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE нашли лейбл

21 ноя 2018 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE начнут запись зимой

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SUBTERRANEAN MASQUERADE

14 июн 2017 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE на Vicisolum Records

30 авг 2016 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE завершили запись

1 мар 2016 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE начали работу над новым материалом

2 сен 2015 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE на Intromental

27 июл 2015 : 		 Концертное видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

31 янв 2013 : 		 Тизер нового ЕР SUBTERRANEAN MASQUERADE

20 янв 2013 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE выпустят ЕР в марте

9 янв 2008 : 		 Фронтмен SUBTERRANEAN MASQUERADE работает над новым материалом
SUBTERRANEAN MASQUERADE стали SUBMASQ и готовят ЕР с кавер-версия



После 25 лет существования, SUBTERRANEAN MASQUERADE приняли решение сменить название на SUBMASQ. Первым релизом "новой группы" станет ЕР из трех кавер-версий:

“Mother” (Danzig cover)
“Mutter” (Rammstein cover)
“Mama” (Genesis cover)

Фрагмент этого релиза, кавер-версия композиции Mother, доступна ниже.

А что касается смены названия, Tomer Pink сказал: «Я начал играть в Subterranean Masquerade с тех пор, как был подростком. Сегодня, спустя двадцать пять лет, когда я стал отцом двоих детей, пришло время двигаться вперед к чему–то более захватывающему и подходящему для того, кем мы являемся сегодня. Я рад поделиться с вами новой музыкой, ребята. Это будет легендарно!»




просмотров: 81

