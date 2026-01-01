|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
SUBTERRANEAN MASQUERADE стали SUBMASQ и готовят ЕР с кавер-версия
После 25 лет существования, SUBTERRANEAN MASQUERADE приняли решение сменить название на SUBMASQ. Первым релизом "новой группы" станет ЕР из трех кавер-версий:
“Mother” (Danzig cover)
“Mutter” (Rammstein cover)
“Mama” (Genesis cover)
Фрагмент этого релиза, кавер-версия композиции Mother, доступна ниже.
А что касается смены названия, Tomer Pink сказал: «Я начал играть в Subterranean Masquerade с тех пор, как был подростком. Сегодня, спустя двадцать пять лет, когда я стал отцом двоих детей, пришло время двигаться вперед к чему–то более захватывающему и подходящему для того, кем мы являемся сегодня. Я рад поделиться с вами новой музыкой, ребята. Это будет легендарно!»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет