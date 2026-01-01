Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 52
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 48
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
[= ||| все новости группы



*

Ministry

*



4 фев 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

29 май 2025 : 		 Новое видео MINISTRY

31 мар 2025 : 		 Новое видео MINISTRY

16 фев 2025 : 		 Новый релиз MINISTRY выйдет весной

8 окт 2024 : 		 MINISTRY нашли лейбл

27 сен 2024 : 		 Осенние винилы MINISTRY

20 мар 2024 : 		 Видео полного выступления MINISTRY

2 мар 2024 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2024 : 		 Лидер MINISTRY: «Еще альбом и на покой»

25 янв 2024 : 		 Новое видео MINISTRY

3 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

28 авг 2023 : 		 MINISTRY исполнили "Revenge"

17 авг 2023 : 		 Новое видео MINISTRY

20 июн 2023 : 		 AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY

2 ноя 2022 : 		 MINISTRY проведут стрим

15 сен 2022 : 		 MINISTRY отменили европейский тур

9 мар 2022 : 		 У MINISTRY есть восемь песен

1 мар 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

27 янв 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления MINISTRY



zoom
Профессиональное видео с выступления MINISTRY, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом