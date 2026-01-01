×
Ministry
США
Industrial Metal
Synth Pop
New Wave
Industrial
Electro Industrial
http://www.ministrymusic.org/
Myspace:
http://www.myspace.com/ministrymusic
VK.com:
https://www.instagram.com/weareministry
Facebook:
https://www.facebook.com/WeAreMinistry
4 фев 2026
:
Профессиональное видео с выступления MINISTRY
29 май 2025
:
Новое видео MINISTRY
31 мар 2025
:
Новое видео MINISTRY
16 фев 2025
:
Новый релиз MINISTRY выйдет весной
8 окт 2024
:
MINISTRY нашли лейбл
27 сен 2024
:
Осенние винилы MINISTRY
20 мар 2024
:
Видео полного выступления MINISTRY
2 мар 2024
:
Новое видео MINISTRY
22 фев 2024
:
Лидер MINISTRY: «Еще альбом и на покой»
25 янв 2024
:
Новое видео MINISTRY
3 ноя 2023
:
Видео с текстом от MINISTRY
28 авг 2023
:
MINISTRY исполнили "Revenge"
17 авг 2023
:
Новое видео MINISTRY
20 июн 2023
:
AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY
2 ноя 2022
:
MINISTRY проведут стрим
15 сен 2022
:
MINISTRY отменили европейский тур
9 мар 2022
:
У MINISTRY есть восемь песен
1 мар 2022
:
Новое видео MINISTRY
27 янв 2022
:
Новое видео MINISTRY
9 окт 2021
:
Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»
3 окт 2021
:
Новое видео MINISTRY
3 сен 2021
:
Трейлер нового альбома MINISTRY
28 авг 2021
:
Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»
20 авг 2021
:
Новое видео MINISTRY
14 авг 2021
:
Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»
3 авг 2021
:
Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»
21 июл 2021
:
Новая песня MINISTRY
11 июл 2021
:
Новое видео MINISTRY
24 май 2021
:
MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз
23 май 2021
:
MINISTRY покинул гитарист
21 окт 2020
:
Новое видео MINISTRY
21 окт 2020
:
MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
3 июн 2020
:
Обучающее видео от MINISTRY
21 май 2020
:
MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY
28 апр 2020
:
Видео с текстом от MINISTRY
29 мар 2020
:
MINISTRY начали запись
25 мар 2020
:
Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.
27 ноя 2019
:
MINISTRY отметили юбилей
23 дек 2018
:
DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY
29 ноя 2018
:
MINISTRY начнут запись зимой
7 ноя 2018
:
Новое видео MINISTRY
15 окт 2018
:
Профессиональное видео с выступления MINISTRY
19 сен 2018
:
MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"
4 апр 2018
:
Новое видео MINISTRY
23 мар 2018
:
DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY
28 фев 2018
:
Новое видео MINISTRY
22 фев 2018
:
Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»
13 фев 2018
:
JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY
12 фев 2018
:
Трейлер нового альбома MINISTRY
29 янв 2018
:
Видео с текстом от MINISTRY
24 дек 2017
:
Видео с выступления MINISTRY
11 дек 2017
:
Новое видео MINISTRY
20 ноя 2017
:
SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY
27 сен 2017
:
MINISTRY на NUCLEAR BLAST
25 сен 2017
:
Видео исполнения новой песни MINISTRY
30 май 2017
:
MINISTRY исполнили новую песню
27 фев 2017
:
MINISTRY работают над новым материалом
9 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления MINISTRY
8 авг 2016
:
Лидер MINISTRY: «Трамп не страшный, он просто идиот!»
12 июл 2016
:
Музыканты STONE SOUR и PRONG поедут в тур с MINISTRY
10 мар 2016
:
Лидер MINISTRY: «Пугает не Трамп, а американская культура»
16 дек 2014
:
AL JOURGENSEN опубликовал не издававшуюся ранее песню MINISTRY
14 ноя 2014
:
Туровый состав MINISTRY 2015
17 июн 2014
:
Новый релиз MINISTRY выйдет в июле
4 фев 2014
:
Лидер MINISTRY в лечебнице
20 янв 2014
:
Лидер MINISTRY лечится от алкогольной зависимости
16 авг 2013
:
Новое видео MINISTRY
11 авг 2013
:
Новая песня MINISTRY
29 июн 2013
:
Первый тест нового MINISTRY
19 июн 2013
:
Детали нового альбома MINISTRY
17 июн 2013
:
EPK от MINISTRY
17 июн 2013
:
Видео с вечера памяти гитариста MINISTRY
30 май 2013
:
Новый DVD MINISTRY выйдет в августе
29 мар 2013
:
Новый альбом MINISTRY выйдет в сентябре
24 дек 2012
:
Лидер MINISTRY о смерти Майка Скатча
24 дек 2012
:
Умер гитарист MINISTRY, RIGOR MORTIS
5 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления MINISTRY
29 июл 2012
:
Данные о здоровье лидера MINISTRY
29 июл 2012
:
Лидер MINISTRY попал в больницу
14 июн 2012
:
Новое видео MINISTRY
24 мар 2012
:
Новый альбом MINISTRY доступен для прослушивания
19 мар 2012
:
Новое видео MINISTRY
18 мар 2012
:
Новая песня MINISTRY
17 мар 2012
:
Новая песня MINISTRY
2 мар 2012
:
AL JOURGENSEN сказал, что закончит с MINISTRY после альбома и тура
22 янв 2012
:
Новый сингл MINISTRY выйдет в феврале
21 дек 2011
:
Долгожданный кантри-альбом основателя MINISTRY выйдет в 2012-м году
21 дек 2011
:
MINISTRY на AFM RECORDS
20 дек 2011
:
Обложка нового альбома MINISTRY
22 ноя 2011
:
Новый альбом MINISTRY выйдет в марте
7 авг 2011
:
MINISTRY возвращаются!
4 янв 2011
:
У гитариста MINISTRY нашли камни в почках
3 июн 2010
:
Новый сингл MINISTRY
7 янв 2010
:
В 2010 году выйдет фильм о MINISTRY "Fix: The Ministry Movie"
7 авг 2009
:
Альбом ремиксов от MINISTRY
19 авг 2007
:
MINISTRY рассказали об альбоме кавер-версий
15 авг 2007
:
Новое видео от MINISTRY
24 апр 2007
:
Доступна первая песня с альбома ремиксов MINISTRY
20 мар 2007
:
MINISTRY: альбом «Rio Grande Dub» выйдет в июне
27 ноя 2006
:
Последний альбом MINISTRY выйдет в сентябре 2007 года
4 июн 2006
:
Опубликован видеоклип MINISTRY "Lies Lies Lies"
27 май 2006
:
Фотография со съемок видеоклипа MINISTRY в сети
6 май 2006
:
Новый альбом MINISTRY можно послушать в сети
13 мар 2006
:
Подробности о новом альбоме MINISTRY
29 ноя 2005
:
MINISTRY: опубликованы фото в новом составе
19 окт 2005
:
Новый альбом MINSTRY выйдет в апреле
4 авг 2005
:
MINISTRY - RaNtologY
сегодня
Профессиональное видео с выступления MINISTRY
Профессиональное видео с выступления MINISTRY, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 109
